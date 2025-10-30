সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় আলেপ্পোর কাছে একটি সামরিক অবস্থানে সশস্ত্র বিরোধীদের জোট সিরিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ফোর্সেসের (এসডিএফ) হামলায় দুই সেনা নিহত হয়েছেন। বুধবারের (২৯ অক্টোবর) এই হামলায় আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
রাষ্ট্র পরিচালিত সিরিয়ান আরব নিউজ এজেন্সি (সানা) জানিয়েছে, এসডিএফ-এর ছোড়া একটি গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র পূর্ব আলেপ্পোর তিশ্রিন বাঁধের কাছে একটি সেনা অবস্থানে আঘাত হানে।
দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই আক্রমণকে সরকার এবং এসডিএফের মধ্যে পূর্ববর্তী বোঝাপড়া ও চুক্তির স্পষ্ট লঙ্ঘন হিসাবে বর্ণনা করেছে।
এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় বলেছে, 'এসডিএফ পূর্ববর্তী সমস্ত সমঝোতা এবং চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে চলেছে, সেনা অবস্থানগুলোকে লক্ষ্য করে এবং কর্মীদের হত্যা করে সেগুলো উপেক্ষা করে চলেছে।'
৯ অক্টোবর একই এলাকায় এসডিএফের আক্রমণে একজন সিরিয়ান সৈন্য নিহত এবং কয়েকজন আহত হন।
আলেপ্পোর আল-আশরাফিয়াহ এবং শেখ মাকসুদ এলাকায় সশস্ত্র সংঘর্ষের পর প্রতিরক্ষামন্ত্রী মুরহাফ আবু কাসরা এবং এসডিএফ কমান্ডার মাজলুম আবদি উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সিরিয়ায় তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার তিন দিন পর নতুন হামলা হলো।
তুর্কিভিত্তিক আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, এসডিএফ-এর ওপর সশস্ত্র গোষ্ঠী ওয়াইপিজি-এর আধিপত্য রয়েছে - যারা পিকেকে'র সিরিয়ান শাখা।
১০ মার্চ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আল-শারা এসডিএফকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একীভূত করার জন্য একটি চুক্তি ঘোষণা করেন। তিনি দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতার ওপর জোর দেন এবং যে কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন। তবে এই গোষ্ঠীটি একাধিকবার চুক্তি লঙ্ঘন করেছে।