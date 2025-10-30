সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

র‍্যাবের অভিযানে বিএনপি কর্মীর বাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধার, আটক ২

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০৭
ছবি: ইত্তেফাক

চট্টগ্রামের রাউজানে র‍্যাবের অভিযানে এক বিএনপির কর্মীর বাড়ি থেকে বন্দুকসহ বিপুল পরিমাণ ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয় বিএনপির ঐ কর্মীসহ দুইজনকে আটক করেছে র‍্যাব।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকাল ১১টায় উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান খায়েজ আহমদের বাড়িতে অভিযান পরিচালনা শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে এসব তথ্য জানান র‌্যাব-৭-এর অধিনায়ক লে. কর্ণেল মো. হাফিজুর রহমান। 

উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে ১০টি বন্দুক, একটি এয়ারগান, ১৫টি কিরিচ, ৪টি রাম দা, ১১টি কার্তুজ, ৪টি কার্তুজের খোসা, ৩টি চাইনিজ কুড়াল, ৮টি লাটি ও ১৮টি আতশবাজি। এছাড়াও সামান্য পরিমাণে গাজা ও একটি বিদেশী মদের বোতল উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মৃত খায়েজ আহমেদের ছেলে স্থানীয় বিএনপির কর্মী মো. কামাল এবং মৃত শফিউল আলমের ছেলে মো. সোহেলকে আটক করা হয়।

তবে, আটক কামাল উপস্থিত সাংবদিকদের কাছে দাবি করেন, উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো তার নয়। এসব কীভাবে এসেছে তিনি জানেন না। 

উল্লেখ্য, ২৪ সালের ৫ আগস্টের পর রাউজানে রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে রাউজানের ১০ ব্যক্তি হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। নিহতদের অধিকাংশেরই রাজনৈতিক পদ-পদবী না থাকলেও তারা স্থানীয় যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তবে এসব হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে আধিপত্য বিস্তার, মাটি-বালুর ব্যবসা, চাঁদাবাজির ভাগবাটোয়ারা উল্লেখযোগ্য বলে জানিয়েছেন র‍্যাব। 

ইত্তেফাক/এসএএস

