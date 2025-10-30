দুই মাসে ইউক্রেন ছেড়ে পালিয়েছে প্রায় ১ লাখ তরুণ: রিপোর্ট

সৈন্য নিয়োগ সংকট মোকাবেলায় গত আগস্টে চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার পর থেকে প্রায় ১ লাখ তরুণ ইউক্রেন ছেড়ে গেছে। বুধবার (২৯ অক্টোবর) পলিটিকো ইউরোপ এবং দ্য টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।
পোলিশ বর্ডার গার্ডের তথ্য উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরে ১৮ থেকে ২২ বছর বয়সী ৯৮ হাজার ৫০০ ইউক্রেনীয় সীমান্ত অতিক্রম করেছে। আর আগে জানুয়ারি থেকে আগস্টের শেষের মধ্যে মাত্র ৪৫ হাজার ৩০০ জন সীমান্ত অতিক্রম করেছিল।
রুশ সংবাদমাধ্যম আরটির প্রতিবেদন অনুসারে, রাশিয়ান বাহিনীর কাছে ক্রমাগত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং এলাকা হারানোর কারণে সামরিক বাহিনীকে 'পরিপূর্ণ করতে' হিমশিম খাচ্ছে ইউক্রেন।
প্রতিবেদনে বলা হয়, লোকবল সংকটে অফিসাররা রাস্তায় সামরিক বয়সী পুরুষদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালাচ্ছেন এবং তাদের ভ্যানে উঠিয়ে দিচ্ছেন - এমন অনেক ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।
সামনের সারিতে থাকা ইউক্রেনীয় কমান্ডাররা অভিযোগ করেছেন, সৈন্য সংকটের কারণে রাশিয়ান সৈন্যরা সুরক্ষিত অবস্থানজুড়ে 'অনুপ্রবেশ' করতে পারছে।