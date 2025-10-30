সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

লরি চাপায় তরুণীর মৃত্যু

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২৩

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ট্যাংক লরির চাপায় আয়েশা আক্তার (২২) নামে মোটরসাইকেল আরোহী এক তরুণী নিহত হয়েছেন। বুধবার রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জের মৌচাক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আহত হয়েছেন নিহতের সঙ্গী ও মোটরসাইকেল চালক খালেদ হোসেন (২৭)।

নিহত আয়েশা আক্তার পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার উত্তর তাপালবাড়িয়া গ্রামের মো. জাকির হোসেনের মেয়ে। আহত খালেদ হোসেন সিদ্ধিরগঞ্জের মিজমিজি মুজিববাগ এলাকার হাসান আলীর ছেলে।

আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদ হোসেন জানান, তিনি ও আয়েশা সোনারগাঁও থেকে নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটীর দিকে যাচ্ছিলেন। সিদ্ধিরগঞ্জের মৌচাক এলাকায় পৌঁছালে পেছন থেকে একটি বেপরোয়া গতির ট্যাংক লরি তাদের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে তারা দুজনই সড়কে ছিটকে পড়েন এবং লরিটি আয়েশাকে চাপা দেয়।

স্থানীয়রা আহত দুজনকে উদ্ধার করে প্রথমে প্রো-অ্যাকটিভ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে আয়েশা আক্তারের মৃত্যু হয়।

সিদ্ধিরগঞ্জ শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মাহমুদুল হাসান জানান, পেছন দিক থেকে ট্যাংক লরি মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে তরুণীটি গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

তিনি আরও জানান, খবর পেয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল ও ট্যাংক লরিটি জব্দ করেছে। তবে লরিচালক দুর্ঘটনার পর পালিয়ে যায়। তাকে শনাক্ত ও আটক করার চেষ্টা চলছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জ সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

উখিয়ার কুতুপালংয়ে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

‘ছুটি না পেয়ে’ অসুস্থ শ্রমিকের মৃত্যু, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ

নিখোঁজের তিনদিন অটোচালকের হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার

দৌড়ে ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা পিছলে বেঁচে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি জালালের

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভাঙ্গায় দ্বিতীয় দিনেও গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১০

চরের ঘাস নয়, চরের জীবন ‘কাইশা’

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ট্রাক চাপায় অটোরিকশার চালক ও যাত্রী নিহত

ঘোড়াঘাটে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার তালিকায় নেই হিজড়াদের নাম

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng