সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে না, চেষ্টাও করেনি: আইএইএ প্রধান

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২৩
আইএইএ মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি। ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি বলেছেন, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে না এবং তারা অতীতেও চেষ্টা করেনি।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। গ্রোসি গণমাধ্যমের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, তাদের সংস্থার প্রতিবেদনগুলো আঞ্চলিক (ইরান-ইসরায়েল) সংঘাতে ভূমিকা রেখেছে।

২০১৯ সাল থেকে জাতিসংঘের পারমাণবিক পর্যবেক্ষণ সংস্থার নেতৃত্বদানকারী গ্রোসি বলেন, রাজনৈতিক উন্নয়নের ফলে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইরান এবং আইএইএর মধ্যে সহযোগিতা ওঠানামা করেছে। তবুও তেহরান পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তির প্রতি প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

তিনি বলেন, 'আমি আমাদের ইরানি প্রতিপক্ষদের বারবার বলেছি, সহযোগিতা হ্রাস করা সঠিক প্রতিক্রিয়া নয়। কিন্তু আমি মনে করি এটি একটি বুদ্ধিমান পদক্ষেপ যে, তারা স্পষ্ট করে দিয়েছে তারা এনপিটি ত্যাগ করবে না।'

গ্রোসি আরও বলেন, জুন মাসে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে ১২ দিনের যুদ্ধের ফলে নিরাপত্তার কারণে ইরানে আইএইএ'র পরিদর্শন সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। পুনরায় সংযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

তিনি ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে ঘন ঘন যোগাযোগ রাখছেন বলেও উল্লেখ করেন।

গত জুন মাসে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় ইসরায়েলি ও মার্কিন হামলা সম্পর্কে জানতে চাইলে গ্রোসি বলেন, তিনটি স্থাপনার ক্ষতি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এটি ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে পিছিয়ে দিয়েছে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ ইরান পরমাণু আলোচনা পারমাণবিক অস্ত্র

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সুদানের আল-ফাশারে গণহত্যার তদন্ত করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

নেপালের হিমালয়ে তুষারধসে তিন পর্বতারোহীর মৃত্যু, নিখোঁজ ৮

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা নয়: খামেনি

সুদানের সংঘাতে আরব আমিরাত ও ইসরায়েল গভীরভাবে জড়িত: বিশ্লেষক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আফগানিস্তান কেন এতো ভূমিকম্পপ্রবণ

সীমান্তে ভারী অস্ত্র ও মাইন অপসারণ শুরু করেছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

একদিন বাদেই নিউ ইয়র্কে মেয়র নির্বাচন, নাটকীয়ভাবে এগিয়ে মামদানি

ভেনেজুয়েলার কাছে দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত নৌঘাঁটি সংস্কার করছে যুক্তরাষ্ট্র

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng