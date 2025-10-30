সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কলকাতা নাইট রাইডার্সের নতুন কোচের নাম ঘোষণা 

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩৯
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স তাদের নতুন কোচের নাম ঘোষণা করেছে। অভিষেক নায়ারকে প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে কেকেআর। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) কেকেআরের সিইও বেঙ্কি মাইসোর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। 

বেঙ্কি লিখেছেন, ‘২০১৮ সাল থেকে অভিষেক নাইট রাইডার্সের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মাঠের ভেতরে এবং বাইরে আমাদের ক্রিকেটারদের তৈরি হতে ও সাহায্য করে। ওর ক্রিকেটবোধ এবং প্লেয়ারদের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের অগ্রগতির বড় কারণ। আমাদের প্রধান কোচ হিসাবে সে দায়িত্ব নিচ্ছে, এটা ভেবে আমরা আনন্দিত। আশা করি কেকেআরকে পরের অধ্যায়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।’

গেল মৌসুমেই চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে কলকাতার তিন বছরের চুক্তি শেষ হয়েছে। এরপর থেকেই নতুন প্রধান কোচের খোঁজে ছিল কেকেআর কর্তৃপক্ষ। সাবেক অধিনায়ক ইয়ন মরগ্যানসহ বেশ কয়েকজনের নাম শোনা যাচ্ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত অভিষেক নায়ারকে বেছে নিয়েছে দলটি।

কলকাতার সঙ্গে নায়ারের সম্পর্ক বেশ পুরোনো। ২০১৮ সালে কেকেআর একাডেমির প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ পান তিনি। পরে মূল দলের সহকারী কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ২০২২ সালে সিপিএলে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের প্রধান কোচও ছিলেন তিনি।

