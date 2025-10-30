সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৬
সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন। ছবি: সংগৃহীত

সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলনকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠিয়েছে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ। 

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে তাকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

 ইমিগ্রেশন সূত্র জানায়, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ব্যাংকক যাওয়ার কথা ছিল তার। তবে বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা থাকায় তাকে দেশ ছাড়তে দেওয়া হয়নি।

এ বিষয়ে ড. মিলন বলেন, আমি পুরোনো পাসপোর্ট নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে ‘মিলন’ নামটি লেখা নেই। আমার ভুলের কারণে ফিরতে হয়েছে। আমি রাতের ফ্লাইটে ব্যাংকক যাচ্ছি।

 
ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা শাহজালাল বিমানবন্দর

