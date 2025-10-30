এক বছরে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়লেন তানজিদ তামিম

টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে এক বছরে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। এতদিন এই রেকর্ডের মালিক ছিলেন মোহাম্মদ নাঈম শেখ।
বুধবার (৩০ অক্টোবর) চট্টগ্রামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৪৮ বলে ৬১ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন তানজিদ তামিম। এই ইনিংস খেলার পথে নাঈমের রেকর্ড নিজের দখলে নেন এই টাইগার ওপেনার।
চলতি বছর ২৩ ম্যাচের ২৩ ইনিংসে ৬২২ রান করেছেন তানজিদ তামিম। ৬টি ফিফটিতে ২৯.৬১ গড় এবং ১৩৫.২১ স্ট্রাইক রেটে এই রান করেন তিনি। ৪৯টি চার ও ৩৪টি ছক্কাও হাঁকিয়েছে তানজিদ তামিম।
২০২১ সালে টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেছিলেন নাঈম শেখ। ২৬ ইনিংসে ৩টি ফিফটিতে ৫৭৫ রান করেছিলেন তিনি। ঐ বছর ২৩.০০ গড়ের সঙ্গে ১০০.৩৪ স্ট্রাইক রেট ছিল তার।
এ বছরে সর্বোচ্চ রানের তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। ২১ ইনিংসে ৫৬৪ রান করেছেন তিনি। চার ফিফটিতে তার গড় ২৯.৬৮ এবং ১৩২.৭০। ২০২২ সালে ৫৪৪ করেছিলেন লিটন।