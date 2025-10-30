সেকশন

সরকার শাটডাউনে থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের ১৪ বিলিয়ন ডলার ক্ষতির আশঙ্কা

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:১৯

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যক্রম বন্ধ থাকার ফলে দেশটির অর্থনীতিতে ৭ থেকে ১৪ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হতে পারে। ব্যয় হ্রাসের কারণে চতুর্থ প্রান্তিকে দেশটির জিডিপি ২ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) কংগ্রেসনাল বাজেট অফিস (সিবিও) এ তথ্য জানিয়েছে।

সিবিও'র তথ্যমতে, যদি এই সপ্তাহে শাটডাউন শেষ হয়, তাহলে অর্থনীতির স্থায়ী ক্ষতি হবে ৭ বিলিয়ন ডলার। ১২ নভেম্বর পর্যন্ত ছয় সপ্তাহের শাটডাউনে ১১ বিলিয়ন ডলার এবং ২৬ নভেম্বর আট সপ্তাহের শাটডাউনের জন্য ১৪ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হবে।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) শাটডাউনের ২৯ দিন ছিল। এ সময়েও শাটডাউন বন্ধের কোনো সম্ভাবনা নেই।

এদিকে, শ্রমবাজারের ওপর শাটডাউনের প্রভাব বেকারত্বের হার বৃদ্ধি করবে। যদি অক্টোবরে ছুটিতে থাকা সকল কর্মীকে অস্থায়ী ছাঁটাইয়ের কারণে বেকার হিসেবে গণনা করা হয়, তাহলে অক্টোবরে পরিমাপিত বেকারত্বের হার ০.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দ্বিতীয় দীর্ঘতম এই শাটডাউনটি ১ অক্টোবর থেকে শুরু হয়। এরপর থেকে হাজার হাজার সরকারি কর্মীকে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। অনেক সরকারি পরিষেবা সীমিত বা স্থগিত করা হয়েছে।

