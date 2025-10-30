সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আগে চা পরে লাঞ্চ—বদলে যাচ্ছে টেস্ট ক্রিকেটের শত বছরের পুরোনো রীতি

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২২
ছবি: সংগৃহীত

টেস্ট ক্রিকেটে দিনে দুইবার বিরতি দেওয়া হয়। প্রথম বিরতিকে বলা হয় লাঞ্চ বা মধ্যাহ্ন বিরতি। আর দ্বিতীয় বিরতিটিকে বলা হয় চা বিরতি। টেস্ট ক্রিকেটে শত বছর ধরে চলে আসছে এই রীতি।

তবে এই রীতির ব্যতিক্রম হতে যাচ্ছে এবার। আগে হবে চা, এরপর লাঞ্চ। ব্যতিক্রমী এই ঘটনা ঘটতে চলেছে আগামী ২২ নভেম্বর শুরু ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টে।

আসামের গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হতে যাওয়া ম্যাচটিতে প্রথম সেশনের পর দেওয়া হবে চা বিরতি। লাঞ্চ বিরতি হবে দ্বিতীয় সেশনের পর। এই ম্যাচ দিয়েই টেস্ট অভিষেক হচ্ছে বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামের।

টেস্ট ক্রিকেটে চা বিরতি হয় ২০ মিনিটের, লাঞ্চ বিরতি ৪০ মিনিটের। এই দুই বিরতির সময় দুই দলের খেলোয়াড়েরা মাঠ ছেড়ে ড্রেসিংরুমে চলে যান। মূলত দিনের দৈর্ঘ্যের কারণে দীর্ঘদিন ধরে চলা আগে লাঞ্চ বিরতি পরে চা বিরতির রীতি ভাঙতে চলেছে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গুয়াহাটিতে নভেম্বরের শেষার্ধে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যে সময় কম থাকে। দিনের খেলা আগেভাগে শেষ করতে শুরুও করতে হবে সকালে। যে কারণে স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় প্রথম সেশন শুরু হয়ে ১১টায় শেষ হবে।

প্রচলিত রীতি অনুসারে এ সময় ৪০ মিনিটের লাঞ্চ বিরতি হওয়ার কথা। তবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ১১টায় হবে চা বিরতি, অর্থাৎ ২০ মিনিটের বিরতি।

এরপর দ্বিতীয় সেশন ১১টা ২০ মিনিটে শুরু হয়ে চলবে ১টা ২০ মিনিট পর্যন্ত। এই সেশনের বিরতি হবে লাঞ্চের, অর্থাৎ ৪০ মিনিটের। আঞ্চলিকভাবে এটিই দুপুরের খাবারের সময়। দুইটায় তৃতীয় সেশন শুরু হয়ে দিনের খেলা শেষ হবে বিকেল ৪টায়।

আগে চা, পরে লাঞ্চ বিরতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে জানিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) একটি সূত্র ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেন, ‘গুয়াহাটিতে দিন শুরু হয় আগেভাগে, শেষও হয় দ্রুত। যে কারণে প্রথমবারের মতো চা বিরতি আগে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে, যাতে মাঠে বাড়তি সময় পাওয়া যায়।’

সাধারণত ভারতে টেস্ট ম্যাচ শুরু হয় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে, যেখানে দুপুর ১২টার দিকে মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি এবং বিকেল ২টার পর চা-পানের বিরতি দেওয়া হয়। তবে এবারই প্রথম সূচিতে এমন উল্টেপাল্টে পরিবর্তন আনল বোর্ড। গুয়াহাটির দ্বিতীয় টেস্ট দিয়ে তাই ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে যোগ হচ্ছে এক অনন্য অধ্যায়।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিসিসিআই প্রথম এই পরিবর্তন আনলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রচলিত ধারায় বদল দেখা গিয়েছে। রঞ্জি ট্রফিতেও আলোর কারণে সূচি পরিবর্তন করেছে বিসিসিআই।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট ভারত ক্রিকেট দল টেস্ট দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভারতকে ‘স্বস্তি’ দিয়ে অস্ট্রেলিয়া দল ছাড়লেন হেড

১৫ দিনের ছুটিতে আফিফ

এবারের বিপিএলে দল পাচ্ছে না নোয়াখালী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভারতে গেইলদের পারিশ্রমিক, হোটেল বিল না দিয়েই পালালেন লিগের আয়োজকেরা

বিসিবি পরিচালক হলেন রুবাবা দৌলা

২৯৮ রানে থামল ভারত, জিততে রেকর্ড গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সিরিজে সমতা আনলো ভারত 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng