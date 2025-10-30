সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
ইসির নতুন প্রতীক তালিকায় বাদ গেল লাউ-বেগুন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতীকের তালিকায় পরিবর্তন এনেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ স্বাক্ষরিত এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

এর আগে, গত ২৫ সেপ্টেম্বর ১১৫টি প্রতীক দিয়ে গেজেট প্রকাশ করেছিল নির্বাচন কমিশন। ওই তালিকা থেকে ১৬টি প্রতীক বাদ দেওয়া হয়েছে নতুন প্রকাশিত গেজেটে। এবং নতুন করে ২০টি যুক্ত করে মোট ১১৯টি প্রতীকের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। 

বাদ পড়া প্রতীক
ফ্রিজ, বেঞ্চ, ফুলের টব, তরমুজ, বাঁশি, টিফিন ক্যারিয়ার, কলা, খাট, চার্জার লাইট, তবলা, বেগুন, বেলুন, লাউ, শঙ্খ, স্যুটকেস, উটপাখি।

যুক্ত হওয়া প্রতীক
শাপলা কলি, টেবিল ল্যাম্প, টর্চ লাইট, ফুলের ঝুড়ি, পালকি, পানির ট্যাব, পাগড়ি, দোতলা বাস, বৈদ্যুতিক বাল্ব, মোটরসাইকেল, সিঁড়ি, সূর্যমুখী, হ্যান্ডশেক, ড্রেসিং টেবিল, তালা, বেবি টেক্সি, রেল ইঞ্জিন, চিরুনি, ট্রাক্টর, উট।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ‘১৯৭২-এর সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৪-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন, ‘‘নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮’’-এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল।’

এতে আরও বলা হয়, ‘উপরিউক্ত বিধিমালার বিধি ৯-এর উপবিধি (১)-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপবিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে। এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে অনুচ্ছেদ ২০-এর দফা (১)-এর অধীন স্থগিতকৃত প্রতীক ব্যতীত নিম্নবর্ণিত প্রতীকগুলো হইতে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে যেকোনো একটি প্রতীক বরাদ্দ করা যাইবে।’

