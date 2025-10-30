ছয় মাসে রাশিয়ার এলএনজি আমদানি ৭% বৃদ্ধি করেছে ইইউ দেশগুলো

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর আমদানি করা সমস্ত তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের ১৬ শতাংশই রাশিয়ান এলএনজি থেকে আসে। শুধু তাই নয় দেশগুলো চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসে রাশিয়া থেকে এলএনজি আমদানি ৭ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিক্স অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যানালাইসিস-এর তথ্য উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম ইইউ অবজারভার এ তথ্য জানিয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমারা রাশিয়ার সঙ্গে তেল-গ্যাস বাণিজ্য নিয়ে বিভিন্ন দেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করে আসছে। বিশেষ করে রাশিয়ার তেল আমদানির জন্য ভারতের ওপর ৫০% শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সেই সঙ্গে চীনের ওপর একই ধরণের চাপ দেওয়া হচ্ছে।
ইইউ অবজারভারের প্রতিবেদন অনুসারে, জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ইইউতে মোট এলএনজি আমদানি ৭৩.১ বিলিয়ন ঘনমিটারে পৌঁছেছে। ইইউ'র মোট এলএনজি ক্রয় ব্যয় ৩০.৪ বিলিয়ন ইউরো- যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরবরাহের পরিমাণ ১৬.৮ বিলিয়ন ইউরো এবং রাশিয়া থেকে সরবরাহের পরিমাণ ৪.৫ বিলিয়ন ইউরো।
এর আগে ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ান সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ারের তথ্য উদ্ধৃত করে জানিয়েছিল, রাশিয়ার ওপর ইইউ ১৯তম নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজে এলএনজি আমদানির ওপর পর্যায়ক্রমে নিষেধাজ্ঞার কথা বলেছে। তবে এসবের মধ্যেই রাশিয়ান এলএনজির বৃহত্তম ক্রেতা হয়ে উঠেছে ইউরোপ।