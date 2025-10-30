সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইস্তাম্বুলে আফগান-পাকিস্তান আলোচনা পুনরায় শুরু হচ্ছে

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪২
কাতার পাকিস্তান-আফগানিস্তান সাম্প্রতিক আলোচনা। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত উত্তেজনা থামানোসহ দীর্ঘকালীন যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইস্তাম্বুলে আলোচনা প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হয়েছে। আফগানভিত্তিক টোলো নিউজ জানিয়েছে, পাকিস্তানি আলোচক দল দেশে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল; তারা ইস্তাম্বুলে আলোচনা প্রক্রিয়ায় পুনরায় যুক্ত হয়েছে।

সূত্রগুলো টোলো নিউজকে জানিয়েছে, কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় আফগান-পাকিস্তানি আলোচকরা মতামত বিনিময় করেছেন। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) আলোচনা পুনরায় শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

সূত্রগুলো আরও জানিয়েছে, গত রাতে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদল কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে না পেরে ইস্তাম্বুল শহর ত্যাগ করেছিল।

আফগান-সমর্থিত পাকিস্তানি তালেবানের ধারাবাহিক হামলার প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি আফগানিস্তানের ভেতরে হামলা চালায় পাকিস্তান। আফগানিস্তানও পাকিস্তানের সীমান্তের ভেতরে হামলা চালায়।

কয়েক দিনের সংঘর্ষে উভয় পক্ষের শতাধিক সেনা প্রাণ হারায়। উত্তেজনা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্ততায় দোহায় দুই দেশ আলোচনায় বসে এবং একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছে।

এরপর উভয় দেশের প্রতিনিধিতা স্থায়ী শান্তি বাড়াতে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে ইস্তাম্বুলে টানা দুই দিন আলোচনা চালিয়ে যায়। তবে কোনো ভালো ফল না আসায় বুধবার এই আলোচনা ভেস্তে যায়।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা কারও স্বার্থেই কাজ করছে না। তারা সংলাপের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির আহ্বান জানিয়েছেন।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

পাকিস্তান আফগানিস্তান এশিয়া বিশ্ব সংবাদ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সুদানের আল-ফাশারে গণহত্যার তদন্ত করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

নেপালের হিমালয়ে তুষারধসে তিন পর্বতারোহীর মৃত্যু, নিখোঁজ ৮

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা নয়: খামেনি

সুদানের সংঘাতে আরব আমিরাত ও ইসরায়েল গভীরভাবে জড়িত: বিশ্লেষক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আফগানিস্তান কেন এতো ভূমিকম্পপ্রবণ

সীমান্তে ভারী অস্ত্র ও মাইন অপসারণ শুরু করেছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

একদিন বাদেই নিউ ইয়র্কে মেয়র নির্বাচন, নাটকীয়ভাবে এগিয়ে মামদানি

ভেনেজুয়েলার কাছে দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত নৌঘাঁটি সংস্কার করছে যুক্তরাষ্ট্র

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng