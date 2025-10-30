ভয়াবহ চোট থেকে সেরে উঠছেন শ্রেয়াস আইয়ার

ক্যাচ নিতে গিয়ে গুরুতরভাবে চোটে পড়েন শ্রেয়াস আইয়ার। প্লীহা ছিঁড়ে যাওয়ার পর আইসিইউতে নিতে হয়েছিল তাকে। তবে ধীরে ধীরে সের উঠছেন এই ভারতীয় ব্যাটার। অস্ট্রেলিয়ার হাসপাতাল থেকে আইয়ার নিজেই জানিয়েছেন সুস্থ হয়ে উঠছেন তিনি।
গত শনিবার সিডনিতে তৃতীয় ওয়ানডেতে অ্যালেক্স কেয়ারির অবিশ্বাস্য এক ক্যাচ নেন আইয়ার। তবে ক্যাচ নিতে গিয়ে মাটিতে পড়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েন। দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে তাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) স্থানান্তর করা হয়।
তবে আপাতত সেরে উঠছেন আইয়ার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের স্বাস্থ্যের খবর দিয়ে তিনি লেখেন, 'আমি বর্তমানে সুস্থ হওয়ার প্রক্রিয়ায় আছি এবং প্রতিটি দিন আগের চেয়ে ভালো যাচ্ছে। আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ—সকলের শুভকামনা ও সমর্থনের জন্য। এটা আমার কাছে সত্যিই অনেক অর্থবহ। আমাকে মনে রাখার জন্য ধন্যবাদ।'
ভারতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব জানিয়েছিলেন, চিকিৎসক ও ফিজিওরা আইয়ারের এই চোটকে 'বিরল' বলে বর্ণনা করেছেন। সূর্যকুমার বলেন, 'তবে বিরল ঘটনা বিরল প্রতিভার সঙ্গেই ঘটে। ঈশ্বর তার সঙ্গে আছেন, সে খুব দ্রুত সেরে উঠবে এবং আমরা তাকে আবার আমাদের সঙ্গে পাবো।'