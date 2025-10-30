সেকশন

ফুল দিয়ে ছবি তোলার জন্য সৌজন্য সাক্ষাৎ আমরা করি না: লুৎফে সিদ্দিকী

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৫৯
আজ ট্র্যাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিদের একাংশ। রাজধানীর বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এই মেলা হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী বলেছেন, সরকার গঠনমূলক যোগাযোগে বিশ্বাসী, কেবল সৌজন্য সাক্ষাতে নয়।

তিনি বলেন, ‘দেশের বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স ও অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। যে কেউ চাইলে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরও সবার কাছে আছে।’ 

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন লুৎফে সিদ্দিকী। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড টুরিজম ফেয়ার (বিটিটিএফ) নামে এই মেলা আয়োজিত হচ্ছে।

তিনি স্পষ্ট করে জানান, কেবল ফুল দিয়ে ছবি তোলা ধরণের সাক্ষাৎ তারা করেন না। তিনি বলেন, ‘আমাদের কাছে সৌজন্য সাক্ষাৎ মানে কাজের আলোচনা। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, ফুল দিয়ে ছবি তুলে চলে যাওয়া—আমরা সেই ধরনের সাক্ষাৎ করি না।’

এ সময় স্বাগত বক্তব্য দেন ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (টোয়াব) বাণিজ্য ও মেলা শাখার পরিচালক মো. তসলিম আমিন।

লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, ‘আমাদের আন্তঃমন্ত্রণালয় বিনিয়োগ সমন্বয় কমিটি আছে। সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, এনবিআর চেয়ারম্যান আছেন; বন্দরগুলোর চেয়ারম্যান ও বিডার চেয়ারম্যানও আছেন। ওই কমিটিতে যেসব বিষয় আলোচনা হয়, সেগুলো তখনই নিষ্পত্তির চেষ্টা করি। যেসব বিষয়ে নীতিগত কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন হয়, সেগুলোও আমরা ওই মিটিং থেকেই এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি।’

লুৎফে সিদ্দিকী আরো বলেন, ‘আপনারা যদি আমাদের ট্র্যাক রেকর্ড দেখেন, গত এক বছরে সাত-আটটি মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে বাস্তব অগ্রগতি করেছি। তবু যখন কারো কোনো অসুবিধা হয়, আমরা সেটা নিয়ে তখনই খুব দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার চেষ্টা করি।’

তিনি বলেন, পর্যটন দেশের অন্যতম কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাতগুলোর একটি। অন্য অনেক খাতই প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে; কিন্তু পর্যটন এমন একটি খাত, যা এখনো মানুষের সেবার ওপর নির্ভরশীল।

সিঙ্গাপুরের মতো দেশ, যাদের তেমন ঐতিহ্যবাহী সম্পদ নেই, তারাও কিভাবে বিপুলসংখ্যক পর্যটক আকর্ষণ করছে। এ বিষয়ে আমাদের ভাবা উচিত।

