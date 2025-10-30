চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের ছাদ থেকে হোসেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর (দুলাল) মেলকার (৪০) নামে ইজিবাইক চালকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে ওই মসজিদ এলাকায় দুর্গন্ধ বের হলে স্থানীয়রা বিষয়টি টের পায়। এরপর হাইমচর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
নিহত দুলাল মেলকার হাইমচর উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন আলগী দূর্গাপুর দক্ষিণ ইউনিয়নের ৩নম্বর ওয়ার্ড পূর্বচর কৃষ্ণপুর গ্রামের হাসিম মেলকারের বড় ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, ইজিবাইক চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা দুলাল মেলকার ২৭ অক্টোবর ফজর নামাজ পড়তে বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেননি। ৪ দিন নিখোঁজ থাকার পর আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের ভেতর থেকে দুর্গন্ধ বের হলে মসজিদের ইমাম ও কর্মরত আনসার সদস্য দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে ছাঁদে যান। সেখানেই দুলাল মেলকারের অর্ধগলিত মরদেহ দেখতে পান এবং তাৎক্ষণিকভাবে থানা পুলিশকে খবর দেন।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নিহতের পরিবারের সদস্যরা। তারা মরদেহটি দুলাল মেলকারের বলে শনাক্ত করেন। পরে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চাঁদপুর সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে।
নিহতের স্ত্রী তামান্না বেগম বলেন, তার স্বামীর কারো সাথে শত্রুতা ছিল না। স্বামী-স্ত্রী ও একমাত্র ছেলেকে নিয়ে সুখে জীবন যাপন করছিলেন এবং তার স্বামী ইজিবাইক চালিয়ে সংসার চালাতেন।
এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (চাঁদপুর সদর সার্কেল) মো. খায়রুল কবীর জানান, দুপুর সাড়ে ১২টায় খবর পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তথ্য নিয়ে জানাগেছে মৃত ব্যক্তির নাম হোসেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর দুলাল মেলকার। তিনি গত ২৭ অক্টোবর থেকে নিখোঁজ ছিলেন। তবে এ বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় কোনো সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়নি।
তিনি আরও বলেন, লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চাঁদপুর সদর হসপিটালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। লাশটি অর্ধগলিত হওয়ায় প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে এই ঘটনায় থানায় বর্তমানে একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।