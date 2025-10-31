'শাপলা কলি' কতটা দৃষ্টিনন্দন তা বুঝতে চাই: আখতার

এবার নির্বাচন কমিশনের অন্তর্ভূক্ত করা ‘শাপলা কলি’ প্রতীকের বিষয়ে মুখ খুললেন এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন। তিনি বলেছেন, শাপলার বিকল্প হিসেবে শাপলা কলি কেমন দৃষ্টিনন্দন আকৃতির হলো সেটা আমরা বুঝতে চাই৷
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) এক ফেসবুক পোস্টে এমনটা বলেন তিনি।
পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, এনসিপি সবসময় বলেছে শাপলার কোনও বিকল্প নেই। বিকল্প কেবল শাপলার ভেতর থেকেই হতে হবে। আমরা নানারকম শাপলার ডিজাইন উপাস্থাপন করেছি। নির্বাচন কমিশন শাপলার ভেতর থেকেই শাপলা কলিকে বিকল্প হিসেবে হাজির করেছে।
তিনি আরও উল্লেখ করেন, শাপলার বিকল্প হিসেবে শাপলা কলি কেমন দৃষ্টিনন্দন আকৃতির হলো সেটা আমরা বুঝতে চাই৷
উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ইসির এক প্রজ্ঞাপনে ‘শাপলা কলি’কে রাজনৈতিক দলের প্রতীক তালিকায় যুক্ত করে ইসি। মূলত, নির্বাচন বিধিমালা ২০০৮ সংশোধন করেই এই প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন।