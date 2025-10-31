সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইসরায়েলের কাছে দুই কফিন হস্তান্তর করলো হামাস

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:০১
ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক সংস্থা রেডক্রসের মাধ্যমে দখলদার ইসরায়েলের দুই জিম্মির মরদেহবাহী কফিন হস্তান্তর করেছে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। এরপর বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কাছে কফিনগুলো হস্তান্তর করে রেডক্রস।

মরদেহগুলো এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আবু করিম ফরেনসিক সেন্টারে নিয়ে যাবে ইসরায়েলি সেনারা। তাদের পরিচয় নিশ্চিতে দুই-একদিন সময় লাগতে পারে। যদিও এর আগেও এগুলোর পরিচয় শনাক্ত হতে পারে।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে, কফিনগুলোতে কোনো বিস্ফোরক বা বোমা আছে কি না আগে সেটি পরীক্ষা করবে ইসরায়েলি সেনারা। এরপর এগুলো ইসরায়েলি পতাকায় মুড়ানো হবে।

যদি এই দুই জিম্মির পরিচয় শনাক্ত হয় তাহলে হামাসের কাছে আর মাত্র ১১ জিম্মির মরদেহ থাকবে।

গত ১৩ অক্টোবর ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। এরপর ওইদিনই ২০ জীবিত জিম্মির মরদেহ ফেরত দেয় হামাস ও অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠী। এরপর ধীরে ধীরে মৃত জিম্মিদের মরদেহ ফেরত দেওয়া শুরু করে।

হামাস মৃত জিম্মিদের মরদেহ যেসব জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল সেগুলো কয়েকটি ধ্বংসস্তূপের নিচের চাপা পড়েছে। এগুলো উদ্ধার করতে বেশ কিছুদিন সময় লাগতে পারে।

এদিকে যুদ্ধবিরতির মধ্যেই দুইবার এটি লঙ্ঘন করেছে দখলদার ইসরায়েল। চুক্তি ভেঙ্গে গাজায় ব্যাপক হামলা চালিয়ে দখলদাররা নতুন করে প্রায় ১৬০ জনকে হত্যা করেছে। এরমধ্যে শুধুমাত্র পরশুদিন একরাতে ১০৪ জনকে হত্যা করেছে তারা।

সূত্র: টাইমস অব ইসরায়েল

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সুদানের আল-ফাশারে গণহত্যার তদন্ত করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

নেপালের হিমালয়ে তুষারধসে তিন পর্বতারোহীর মৃত্যু, নিখোঁজ ৮

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা নয়: খামেনি

সুদানের সংঘাতে আরব আমিরাত ও ইসরায়েল গভীরভাবে জড়িত: বিশ্লেষক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আফগানিস্তান কেন এতো ভূমিকম্পপ্রবণ

সীমান্তে ভারী অস্ত্র ও মাইন অপসারণ শুরু করেছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

একদিন বাদেই নিউ ইয়র্কে মেয়র নির্বাচন, নাটকীয়ভাবে এগিয়ে মামদানি

ভেনেজুয়েলার কাছে দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত নৌঘাঁটি সংস্কার করছে যুক্তরাষ্ট্র

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng