এআই চ্যাটবটকে যে ৭ তথ্য দেওয়া যাবে না

চ্যাটজিপিটিসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চ্যাটবটের বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, এই চ্যাটবটগুলো হলো অ্যালগরিদমভিত্তিক সফটওয়্যার, যাদের কোনো অনুভূতি বা মানবিক বিচারক্ষমতা নেই।
ফলস্বরূপ, এই সফটওয়্যারগুলোর সঙ্গে অতিরিক্ত বা সংবেদনশীল তথ্য শেয়ার করলে ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস, পরিচয় চুরি, এমনকি আর্থিক ক্ষতির মতো গুরুতর ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। এই ঝুঁকিগুলো এড়ানোর জন্য, এআই চ্যাটবটকে যে সাত ধরনের তথ্য কখনোই দেওয়া উচিত নয়, তা নিচে তুলে ধরা হলো।
১. ব্যক্তিগত তথ্য বা পাসওয়ার্ড: এআই চ্যাটবটে ব্যবহারকারীদের দেওয়া তথ্য সংরক্ষিত হয় এবং তা যেকোনো সময় প্রকাশ পেতে পারে। তাই পাসওয়ার্ড, লগইন তথ্য বা ব্যক্তিগত সংবেদনশীল তথ্য কখনোই এআই চ্যাটবটকে দেওয়া যাবে না। এমন কোনো কথা লেখা থেকে বিরত থাকতে হবে, যা জনসমক্ষে বলতে আপনি চান না।
২. আর্থিক তথ্য: ব্যাংক হিসাব নম্বর, ক্রেডিট কার্ডের তথ্য ফাঁস হলে আর্থিক ক্ষতি বা পরিচয় জালিয়াতির ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তাই ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক তথ্য কখনোই এআই চ্যাটবটে দেওয়া উচিত নয়।
৩. ব্যক্তিগত গোপন তথ্য: চ্যাটবট কোনো মানুষ নয় এবং এটি গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারে না, বা আপনার অনুভূতিও বোঝে না। তাই ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পারিবারিক বিষয় বা অন্যান্য সংবেদনশীল গোপন তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
৪. চিকিৎসা বা ওষুধসংক্রান্ত পরামর্শ: এআই চ্যাটবট কেবল সাধারণ স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য দিতে পারে, যা কোনো চিকিৎসকের পরামর্শের বিকল্প নয়। ফলে রোগনির্ণয়, চিকিৎসা পরিকল্পনা বা ওষুধ সেবনের বিষয়ে তথ্যগত ভুল হতে পারে। এছাড়াও, শারীরিক সমস্যার গোপন তথ্যগুলো অনলাইনে প্রকাশ পেতে পারে। তাই রোগের তথ্য লেখা থেকে বিরত থাকতে হবে।
৫. ব্যক্তিগত সম্পর্কের তথ্য: চ্যাটবটগুলোর মানুষের মতো কোনো অনুভূতি না থাকায় আবেগ বা সম্পর্কের জটিলতা বোঝার ক্ষমতা নেই। আর তাই এআই চ্যাটবটগুলোর সঙ্গে রোমান্টিক আলাপ এড়িয়ে চলাই শোভন ও নিরাপদ।
৬. গোপন তথ্য বা স্বীকারোক্তি: অনেকে মানসিক চাপ কমাতে চ্যাটবটে ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে থাকেন, কিন্তু এই তথ্যগুলো অনলাইনে প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে। তাই এআই চ্যাটবটকে ব্যক্তিগত গোপন তথ্য জানানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
৭. যেসব তথ্য প্রকাশ করতে চান না: যেসব তথ্য আপনি প্রকাশ করতে চান না, তা কখনোই চ্যাটবটে লিখবেন না। সাধারণ কথোপকথনের তথ্য অনলাইনে প্রকাশ পেলে অনেক সময় বড় ধরনের সমস্যা হতে পারে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া