সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সমালোচনার ঝড়

সরকারি বিমানে চড়ে গার্লফ্রেন্ডের পারফরম্যান্স দেখতে গেলেন এফবিআই পরিচালক

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ০৩:০১
ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন তদন্ত সংস্থা এফবিআইয়ের পরিচালক কাশ প্যাটেল আবারও বিতর্কে পড়েছেন। অভিযোগ উঠেছে, তিনি সম্প্রতি তার বান্ধবীর কুস্তি প্রতিযোগিতা দেখতে সরকারি বিমানে ব্যক্তিগত সফরে গিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট–এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন বিচার বিভাগের (ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস) নিবন্ধিত একটি সরকারি জেট ২৫ অক্টোবর ভার্জিনিয়ার মানাসাস আঞ্চলিক বিমানবন্দর থেকে পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির কাছে স্টেট কলেজ আঞ্চলিক বিমানবন্দরে উড়ে যায়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর একই বিমানটি সেখান থেকে উড়ে যায় টেনেসির ন্যাশভিলে, যেখানে প্যাটেলের বান্ধবী ও গায়িকা অ্যালেক্সিস উইলকিনস বসবাস করেন। তবে যাত্রীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি।

সেদিন ৪৫ বছর বয়সী কাশ প্যাটেল তার ২৬ বছর বয়সী সঙ্গী অ্যালেক্সিস উইলকিনসের সঙ্গে ‘রিয়েল আমেরিকান ফ্রিস্টাইল’ নামের এক কুস্তি ইভেন্টে উপস্থিত ছিলেন। উইলকিনস ওই আয়োজনে গান পরিবেশন করেন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের একসঙ্গে তোলা কয়েকটি ছবি শেয়ার করেন।

গত কয়েক মাস ধরে প্যাটেলের বিরুদ্ধে সরকারি বিমানের ব্যক্তিগত ব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসের কিছু সদস্য সমালোচনা করে আসছেন। প্যাটেল এফবিআই প্রধান হিসেবে অফিসিয়াল ও ব্যক্তিগত—সব ধরনের সফরেই সরকারি বিমান ব্যবহার করতে বাধ্য। কারণ, তাকে সর্বক্ষণ নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় থাকতে হয়। তবে ব্যক্তিগত সফরের ক্ষেত্রে তাকে সরকারি ব্যয় ফেরত দিতে হয়, যা বাণিজ্যিক বিমানের টিকিটমূল্যের সমপরিমাণ।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে প্যাটেলের ঘনঘন ন্যাশভিল সফর ও বিভিন্ন ক্রীড়া আসরে উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে—যা অনেক ক্ষেত্রেই এফবিআইয়ের সরকারি দায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় বলে অভিযোগ।

চলতি বছরের শুরুতে কংগ্রেসের এক শুনানিতে নিজের ভ্রমণ অভ্যাসের পক্ষে ব্যাখ্যা দিয়ে প্যাটেল বলেছিলেন, ‘কংগ্রেসই বাধ্যতামূলক করেছে যে আমি সরকারি বিমানেই ভ্রমণ করব, এমনকি ব্যক্তিগত সফরেও।’

তবে পেনসিলভানিয়া সফরের সময় তিনি কোনো সরকারি কাজ করেছেন কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। বিভিন্ন সূত্র জানায়, ওই সফরে তার কোনো বৈঠক বা এফবিআই সংক্রান্ত কার্যক্রম নির্ধারিত ছিল না। ইভেন্টটি ছিল প্রয়াত হাল্ক হোগানের সহ-প্রতিষ্ঠিত এক বিনোদনধর্মী কুস্তি প্রতিযোগিতা।

এর আগে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস–এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, প্যাটেল ন্যাশভিলে তার বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় একাধিকবার সরকারি সফরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সফর মিলিয়ে নিয়েছিলেন।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ এফবিআই

