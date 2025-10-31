চলতি বছরে সবচেয়ে কম শরণার্থী প্রবেশের অনুমতি যুক্তরাষ্ট্রের

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৬ অর্থবছরে মাত্র ৭ হাজার ৫০০ শরণার্থীকে দেশটিতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন, যা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্বনিম্ন সংখ্যক শরণার্থী গ্রহণের ঘটনা।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) মার্কিন ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্বের লাখ লাখ বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শরণার্থী ব্যবস্থা বন্ধ থাকবে এবং যে সীমিত কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে তা মূলত ‘শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানারদের জন্য সংরক্ষিত’ থাকবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, শরণার্থী পুনর্বাসন সংক্রান্ত দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন বেসরকারি ও সরকারি সংস্থার কার্যক্রম এখন থেকে শরণার্থী পুনর্বাসন কার্যালয়ে স্থানান্তর করা হবে, যাতে তদারকি ও জবাবদিহিতা বাড়ানো যায়। এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে ইন্টারন্যাশনাল রিফিউজি অ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট জানিয়েছে, ট্রাম্প এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করেননি।
সূত্র: রয়টার্স