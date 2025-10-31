সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অনন্য মামুনের ফেসবুক পোস্ট, তামান্না ভাটিয়া নিয়ে নতুন সিনেমার জল্পনা

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১২:০৭

ঢালিউডে নতুন রোমাঞ্চের ইঙ্গিত দিলেন নির্মাতা অনন্য মামুন। বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি সামাজিক মাধ্যমে বলিউড ও দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়ার একটি ছবি পোস্ট করার পর থেকেই চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মধ্যে চলছে তুমুল আলোচনা। নির্মাতার এই পোস্টকে ঘিরে অনেকে ধারণা করছেন—তামান্নাকে হয়তো দেখা যেতে পারে অনন্য মামুনের আগামী কোনো প্রজেক্টে।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে কালো পোশাকে তামান্না ভাটিয়ার একটি ছবি শেয়ার করেন অনন্য মামুন। ছবির সঙ্গে তিনি লিখেছেন, “তামান্নার মতো এত বড় মাপের শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে কোনো অহংকার নেই।”

পোস্টটি মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায়। ঢালিউডের দর্শক ও সিনেপ্রেমীরা এই পোস্টকে ঘিরে নানা সম্ভাবনার ইঙ্গিত খুঁজতে শুরু করেন।

একই পোস্টে অনন্য মামুন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা নিয়েও কথা বলেন। তিনি লেখেন,

“বাংলাদেশে যদি কোন নতুন পরিচালক ছবি বানাতে চায় সে কখনোই বড় শিল্পীদের কাছে পৌঁছাতে পারে। কারণ আমাদের এখানে এখনো ম্যানেজার বা এজেন্সি সিস্টেম টা চালু হয়নি। ইন্ডিয়াতে এই ব্যাপারে কাজ করার মজাটাই আলাদা। আপনি এজেন্সি কে ইমেইল করেন,আপনার প্রজেক্ট প্ল্যান টা বলে দেন, তারা আর্টিস্টের সাথে যোগাযোগ করে আপনার সবকিছু ইজিতেই করে দেবে।”

নির্মাতা তার পোস্টে নতুন প্রজেক্টের বিষয়েও আভাস দিয়েছেন। তিনি লেখেন,

“যাই হোক, প্রজেক্ট প্ল্যান আর গল্প বলার কাজ শেষ। বাংলাদেশের মানুষ অ্যাকশন আর ভায়োলেন্স দেখতে চায়। এবার সেটা নিয়েই কাজ করব।”

এই বক্তব্য থেকেই অনেকে ধারণা করছেন, তার পরবর্তী সিনেমাটি হতে যাচ্ছে অ্যাকশন ঘরানার, আর এতে থাকতে পারে আন্তর্জাতিক তারকা সহযোগিতা।

নির্মাতার পোস্টের পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে। বিশেষ করে ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খানের ভক্তরা তামান্নাকে তার বিপরীতে দেখতে চাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।
অনেকে মন্তব্য করেছেন, “ঢালিউডে তামান্না থাকলে সিনেমার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।”

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

