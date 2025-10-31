সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গুলির শব্দ শুনে অভিনেতা মন্টুর বাড়িতে অভিযান, মিললো অস্ত্র-মাদক

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৪৪
অভিনেতা মন্টু (বামে) ও তার ছেলেসসহ আটক হওয়া চারজন। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় নাট্য অভিনেতা এ আর মন্টুর বাসভবনে অভিযান চালিয়েছে যৌথ বাহিনী। এ সময় বিদেশি পিস্তল, বিপুল পরিমাণ কার্তুজ, গুলি, ইয়াবা ও গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মন্টুর ছেলেসহ চারজনকে আটক করা হয়েছে

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দিবাগত রাতে আশুলিয়ার গাজীর চটের মাটির মসজিদ এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।

আটকরা হলেন- এ আর মন্টুর ছোট ছেলে মেহেদী হাসান মিঠুন ওরফে মিঠুন বিন মন্টুসহ (মুসা), মোজাম্মেল ভূঁইয়া (৪৪), জাহিদুল আলম (২৪), মাসুমা আক্তার রিয়া (২২)।

যৌথ বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গভীর রাতে ওই এলাকায় কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলির আওয়াজে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। এলাকাবাসীর খবরে সমালোচিত অভিনেতা এ আর মন্টুর বাসভবনে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, ৩৩ রাউন্ড শটগান, পিস্তলের কার্তুজ, দেশীয় অস্ত্র, প্রায় সাড়ে তিন হাজার পিস ইয়াবা, গাঁজা ও দেশীয় মদ জব্দ করা হয়।

এদিকে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে পৃথক আরেকটি অভিযানে আশুলিয়ার কামরাইল এলাকা থেকে একটি বিদেশি পিস্তলসহ তিন যুবককে আটক করা হয়।

আটক মোট সাতজনের বিরুদ্ধে আশুলিয়া থানায় অস্ত্র ও মাদক আইনে আলাদা মামলার প্রস্তুত চলছে বলেও জানানো হয় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে।

ইত্তেফাক/এপি

পুলিশ গ্রেপ্তার

