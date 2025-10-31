সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মসজিদে হারাম ও নববিতে আজ জুমার নামাজ পড়াবেন যারা

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০১
শায়খ ড. মাহির বিন হামাদ বিন মুয়াক্বল আল মুয়াইকিলি (বাঁয়ে) ও শায়খ ড. আবদুল বারি বিন আওয়াদ আস সুবাইতি। ছবি: সংগৃহীত

সৌদি আরবে শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) ২০২৫ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ১৪৪৭ হিজরির জমাদিউল আউয়াল মাসের দ্বিতীয় জুমা আজ। মক্কার মসজিদে হারাম ও মদিনার মসজিদে নববিতে আজ জুমার নামাজের ইমামতি করবেন ও খুতবা দেবেন যারা, তারা হচ্ছেন প্রখ্যাত দুই শায়খ।

মসজিদে হারাম কর্তৃপক্ষ এই তথ্য জানিয়েছে।

মসজিদে হারাম

মসজিদুল হারামে আজ জুমার নামাজ পড়াবেন প্রসিদ্ধ কারি শায়খ ড. মাহের বিন হামাদ আল-মুয়াইকিলি।

১৯৬৯ সালের ৭ জানুয়ারি সৌদি আরবের মদিনা মুনাওওরায় জন্মগ্রহণ করেন ড. মাহের আল-মুয়াইকিলি। ১৪২৫ হিজরিতে মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ অনুষদ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। একই প্রতিষ্ঠান থেকে ১৪৩২ হিজরিতে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি কোরআনের একজন হাফেজ। ১৪২৮ হিজরির রমজানে মসজিদুল হারামের তারাবি ও তাহাজ্জুদের ইমাম মনোনীত হন। ওই বছরই মসজিদুল হারামের স্থায়ী ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মসজিদে নববি

আজ মসজিদে নববিতে জুমার নামাজ পড়াবেন আলেম ও কারি শায়খ আব্দুল বারি আস-সুবাইতি। সুললিত কোরআন তিলাওয়াতের জন্য বিশ্বব্যাপী তার পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা রয়েছে।

১৩৮০ হিজরিতে মক্কায় তার জন্ম। তিনি ১৪০৫ হিজরিতে আব্দুল বারি সুবাইতি কিং ফাহাদ আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটি থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক করেন। তারপর তিনি উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটিতে ইসলামি শরিয়া অনুষদে ভর্তি হন; ১৪০৯ হিজরিতে অনার্স এবং ১৪১৫ হিজরিতে মাস্টার্স করেন।

মাত্র ১৯ বছর বয়সে আব্দুল বারি আস-সুবাইতি কোরআন হিফজের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৭ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের একটি ইসলামিক সেন্টারে তারাবির নামাজে ইমামতি করার দাওয়াত পান। মদিনায় চলে যাওয়ার আগে তিনি কিছুদিন মসজিদে হারামেও নামাজ পড়িয়েছেন।

১৪১৪ হিজরি সাল থেকে তিনি মসজিদে নববির ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সূত্র: ইনসাইড দ্য হারামাইন

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ সৌদি আরব

