সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আরও ৩১০ বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠালো লিবিয়া

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১২

অবৈধ ও অনিয়মিতভাবে লিবিয়ায় বসবাস করা এবং স্বেচ্ছায় দেশে ফিরতে আগ্রহী আরও ৩১০ জন বাংলাদেশিকে লিবিয়ার সরকার শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দেশে ফেরত পাঠিয়েছে। 

এই ফেরত আসা অভিবাসীদের মধ্যে কয়েকজন অসুস্থ এবং অপহরণের শিকার হয়ে উদ্ধার পরবর্তীতে দেশে ফিরেছেন। সকাল ৮টয় তাঁদের বহনকারী বিমান হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। 

এই নিয়ে একই প্রক্রিয়ায় চলতি অক্টোবর মাসে তিনটি ফ্লাইটে মোট ৯২৮ জন বাংলাদেশি দেশে ফিরলেন। এই ফিরে আসা অভিবাসীদের বেশিরভাগই অবৈধভাবে সেখানে বসবাস করতেন।

দূতাবাস জানিয়েছে, আজকের চার্টার ফ্লাইটে দুজন নারীসহ দেশটির মিসরাতা শহরের ২১১ জন এবং ত্রিপলির ৯৯ জন অভিবাসী দেশে ফিরেছেন। বর্তমানে ত্রিপলী ও বেনগাজীতে আরও কিছু বাংলাদেশি আটক রয়েছেন, তাদেরও দ্রুত দেশে পাঠাতে দূতাবাস কাজ করছে। 

গত দুই বছরে লিবিয়া থেকে ৭ হাজারের বেশি বাংলাদেশিকে দেশে পাঠানো হয়েছে। লিবিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল আবুল হাসনাত মুহাম্মদ খায়রুল বাশার ত্রিপলীর অভ্যর্থনা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে প্রত্যাবাসিত অভিবাসীদের বিদায় জানান। 

তিনি দেশে ফিরে নতুনভাবে জীবন শুরু করা, পরিবারের পাশে থাকা ও স্থানীয় পর্যায়ে মানবপাচার এবং অনিয়মিত অভিবাসন প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখতে তাদের অনুরোধ জানান।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

লিবিয়া প্রবাসী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছে ১৭৪ বাংলাদেশি

রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের পাসপোর্ট ফি কমাতে পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার

প্রতারণার শিকার ৩০৯ বাংলাদেশিকে লিবিয়া থেকে ফিরিয়ে আনা হলো

প্রবাসীরাই দেশ চালাচ্ছেন: সাখাওয়াত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

১৬ নভেম্বর থেকে প্রবাসীদের জন্য উন্মুক্ত হবে নির্বাচনী অ্যাপ: কমিশনার সানাউল্লাহ

ওমানে নিহত সন্দ্বীপের ৮ প্রবাসীর লাশ দেশে ফিরলো

লিবিয়া থেকে দে‌শে ফিরে‌ছেন আরও ৩০৯ বাংলাদেশি

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরছেন ৩০৯ বাংলাদেশি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng