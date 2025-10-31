সেকশন

আকিজ ভেঞ্চারের হাত ধরে দেশে স্প্যানিশ ব্র্যান্ড সিমনের যাত্রা শুরু

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২৩

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল স্পেনের অন্যতম বৈশ্বিক ব্র্যান্ড সিমন। ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্বের নানা দেশে সুইচ, সকেট, লাইটিং ও স্মার্ট হোম সলিউশন তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে সিমন। স্প্যানিশ ব্র্যান্ডটিকে নিয়ে এসেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আকিজ ইলেকট্রিকস অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস লিমিটেড।

সিমন ব্র্যান্ডের যাত্রা শুরু উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সিমনের প্রিমিয়াম সুইচ, সকেট ও স্মার্ট হোম সলিউশন সিরিজের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপের চেয়ারম্যান শেখ শামীম উদ্দিন এবং সিমন গ্রুপের স্ট্র্যাটেজি ডিরেক্টর কিম, সিমন এপ্যাকের বিজনেস ডিরেক্টর ডেরেক দাইসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, সিমন ব্র্যান্ড ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বর্তমানে বিশ্বের ৯০টির বেশি দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এবার আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপের সঙ্গে অংশীদারির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশেও নিয়ে এল নান্দনিক নকশা, আধুনিক প্রযুক্তি ও স্মার্ট লাইফস্টাইলের নতুন অভিজ্ঞতা।

এ উপলক্ষে আগামীকাল শুক্রবার ও পরশু শনিবার সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সোনারগাঁও হোটেলের দ্বিতীয় তলার পদ্মা হলে অনুষ্ঠিত হবে ‘আকিজ ইলেকট্রিক্যালস সেফটি অ্যান্ড ইনোভেশন ফেস্ট’, যা সবার জন্য উন্মুক্ত। এতে প্রদর্শিত হবে স্মার্ট হোম সিস্টেম, লাইটিং, সুইচ-সকেট, হোম অ্যাপ্লায়েন্স এবং বিভিন্ন ধরনের গ্যাজেট পণ্য।

অনুষ্ঠানে আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপের চেয়ারম্যান শেখ শামীম উদ্দিন বলেন, ‘আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে সিমনের ১০৯ বছরের অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবন এখন বাংলাদেশে। আমরা বিশ্বাস করি, এটি দেশের ভোক্তাদের জন্য নিরাপদ, আধুনিক ও প্রিমিয়াম ইলেকট্রিক্যাল সলিউশন নিশ্চিত করবে। ইউরোপীয় স্মার্ট প্রযুক্তি ও সর্বোচ্চ নিরাপদ মানের মাধ্যমে আমরা দেশের ইলেকট্রিক্যাল শিল্পে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করব। আর এসব পণ্যের দাম সবার সাধ্যের মধ্যে থাকবে। মান নিয়ে আপস করায় দুর্ঘটনা ঘটে। তাই আমরা মানসম্মত পণ্য নিয়ে এসেছি।’

আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপ জানায়, চীনের উৎপাদন কেন্দ্র থেকে সিমনের পণ্যগুলো বাংলাদেশে আসবে। এশিয়ার দেশগুলোতে চীন থেকেই পণ্য সরবরাহ করে সিমন।

