সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাজধানীতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেপ্তার ২৯

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০২
ডিএমপির লগো।

রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ২৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তবে শুক্রবার বেলা দেড়টার দিকে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাদের পরিচয় প্রকাশ করেনি পুলিশ। এ নিয়ে বিকেল ৪টার সময় মিন্টো রোডে অবস্থিত ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সন্মেলন আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বিস্তারিত জানানো হবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

তালেবুর রহমান বলেন, রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ঝটিকা মিছিল থেকে ২৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপি। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

আওয়ামী লীগ গ্রেপ্তার

