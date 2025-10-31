সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রবাসীদের নিয়ে কটূক্তি করায় টাঙ্গাইলের মির্জাপুর সড়ক ও জনপথ (সওজ) উপবিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী আনিছুর রহমানকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
প্রত্যাহারের বিষয়টি বৃহস্পতিবার রাতে (৩০ অক্টোবর) টাঙ্গাইলের নির্বাহী প্রকৌশলী সিনথিয়া আজমিরী খান নিশ্চিত করেছেন।
মির্জাপুর সওজের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম মোল্লা বলেন, আনিছুর রহমানকে তার ফেসবুকে মন্তব্যের জন্য তিন কর্মদিবসের মধ্যে চিঠির জবাব দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। এরই মধ্যে তাকে ময়মনসিংহ জোনের টাঙ্গাইল জেলা থেকে প্রত্যাহার করে রাজশাহী জোনের সিরাজগঞ্জে বদলি করা হয়েছে। তাকে বদলি করা হলেও শোকজের জবাব দিতে হবে।
এর আগে সওজের টাঙ্গাইলের নির্বাহী প্রকৌশলী সিনথিয়া আজমিরী খান তাকে কারণ দর্শানোর চিঠি দেন। এতে সরকারি কর্মচারী হিসেবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি অনুসরণ না করে আনিছুর রহমান নিয়মভঙ্গ করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে কেন তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হবে না তা আগামী তিন কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়।
প্রকৌশলী আনিছুর রহমানের বাড়ি সখীপুর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে।
সওজ সূত্র মতে, সখীপুর-সাগরদিঘী সড়কের সখীপুর উপজেলার কচুয়া বাজার থেকে কুতুবপুর বাজার পর্যন্ত প্রায় আট কিলোমিটার সড়কের উন্নয়ন কাজ চলছে। যা তত্ত্বাবধানের জন্য আনিছুর রহমানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সড়কটিতে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে এমন কথা উল্লেখ করে আল মামুন নামের এক ব্যক্তি ফেসবুক লাইভে তুলে ধরেন। স্থানীয়রা রাস্তার কাজের মান নিয়ে তাতে বিভিন্ন মন্তব্য করেন। সেই মন্তব্যের সূত্র ধরে আনিছুর রহমান ফেসবুকে মন্তব্য করেন ‘বিদেশি কামলারাও যদি ইঞ্জিনিয়ার হয় তাহলে দেশের ১৮টা বাজবে।’
এ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া সখীপুরের প্রবাসীরা তার শাস্তি দাবি করেন। এ ছাড়াও বড়চওনা ইউনিয়নের প্রবাসীদের একটি সংগঠন আনিছুরের বিরুদ্ধে শুক্রবার ৩টায় মানববন্ধনেরও ঘোষণা দেন। বিষয়টি সিনথিয়া আজমিরী খানের নজরে এলে তিনি বৃহস্পতিবার আনিছুর রহমানকে কারণ দর্শানোর চিঠি দেন।
প্রকৌশলী আনিছুর রহমান বলেন, ইতোমধ্যে আমার মন্তব্যের বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করে ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস ও ভিডিও বার্তা দিয়েছি।
মির্জাপুর সওজ এর উপবিভাগীয় প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম মোল্লা বলেন, রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের নিয়ে অশালীন মন্তব্যের বিষয়ে ওই প্রকৌশলী সবার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তাকে সিরাজগঞ্জে বদলি করা হয়েছে।