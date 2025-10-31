টিনএজারদের সঙ্গে আলাপ বন্ধ করলো ক্যারেক্টার ডটএআই

চ্যাটবটের সঙ্গে টিনএজারদের কথোপকথনের সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) স্টার্টআপ ক্যারেক্টার ডটএআই। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যবহারকারীরা আর এই প্ল্যাটফর্মে চ্যাটবটের সঙ্গে সরাসরি আলাপ করতে পারবে না।
প্রযুক্তি বিষয়ক সাইট এনগ্যাজেট-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তরুণ ও কিশোর ব্যবহারকারীদের অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সম্প্রতি বিভিন্ন এআই কোম্পানির ওপর চাপ বাড়ছে। সেই প্রেক্ষিতেই ক্যারেক্টার ডটএআই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এক বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ১৮ বছরের নিচের ব্যবহারকারীরা এখন থেকে প্ল্যাটফর্মে কোনো ‘ওপেন-এন্ডেড’ বা উন্মুক্ত ধরনের চ্যাটিংয়ে অংশ নিতে পারবে না, যেখানে ব্যবহারকারী ও চ্যাটবটের মধ্যে সরাসরি আলাপ হয়।
কোম্পানিটি জানিয়েছে, এই পরিবর্তন আগামী ২৫ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে। এর আগে ১৮ বছরের কম বয়সীদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা চালু করবে ক্যারেক্টার ডটএআই, যেখানে বন্ধুত্ব বা সঙ্গ খোঁজার পরিবর্তে ভিডিও বা স্ট্রিম তৈরির মতো সৃজনশীল কাজে চ্যাটবট ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হবে।
নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার আগে অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য সীমিত ব্যবহার নির্ধারণ করা হয়েছে। এখন ১৮ বছরের কম বয়সীরা প্রতিদিন সর্বাধিক দুই ঘণ্টা চ্যাটবটের সঙ্গে আলাপ করতে পারবে। তবে কোম্পানিটি জানিয়েছে, নভেম্বরের শেষের দিকে এই সময়সীমা আরও কমিয়ে আনা হবে।
বয়স যাচাইয়ের জন্য নতুন একটি টুল চালু করেছে প্রতিষ্ঠানটি। তাদের দাবি, এই টুল ব্যবহারকারীদের বয়স অনুযায়ী সঠিক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।
টিনএজারদের নিরাপত্তা জোরদারে প্রতিষ্ঠানটি ‘এআই সেইফটি ল্যাব’ও প্রতিষ্ঠা করেছে। এর মাধ্যমে গবেষক, শিক্ষাবিদ ও অন্যান্য কোম্পানির সঙ্গে তথ্য বিনিময় ও যৌথভাবে নিরাপত্তা উন্নয়নে কাজ করতে চায় ক্যারেক্টার ডটএআই।
প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা নিয়ন্ত্রক সংস্থা, শিল্প বিশেষজ্ঞ ও অভিভাবকদের উদ্বেগ শুনে নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে।
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ট্রেড কমিশন (এফটিসি) এমন সাতটি কোম্পানির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে, যারা ব্যবহারকারীদের চ্যাটবটকে সঙ্গী হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে। ওই তালিকায় ক্যারেক্টার ডটএআই ছাড়াও রয়েছে মেটা, ওপেনএআই ও স্ন্যাপচ্যাট। এফটিসির এই তদন্তের পরই নতুন সীমাবদ্ধতা আরোপের ঘোষণা দিল ক্যারেক্টার ডটএআই।