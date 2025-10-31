ক্যাটরিনার ব্যক্তিগত ছবি ভাইরাল, সোনাক্ষী বললেন ‘অমানবিক’

অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই বলিউড তারকা ক্যাটরিনা কাইফকে নিয়ে শুভেচ্ছা ও আগ্রহের শেষ নেই। তবে সম্প্রতি এমন একটি ঘটনা ঘটেছে, যা তার ভক্তদের উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।
মুম্বাইয়ের নিজের অ্যাপার্টমেন্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় অভিনেত্রীর কয়েকটি ব্যক্তিগত ছবি গোপনে তুলে তা প্রকাশ করেছে ভারতের একটি বিনোদনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম। ক্যাটরিনার অনুমতি ছাড়া তোলা এসব ছবি প্রকাশের পর সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় ওঠে এবং অনেকে পুলিশি পদক্ষেপের দাবি জানান।
ঘটনার পর অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা প্রকাশ্যে ওই সংবাদমাধ্যমের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ‘একজন গর্ভবতী নারীর ব্যক্তিগত মুহূর্তে গোপনে ছবি তুলে তা প্রকাশ করা কতটা অমানবিক—এরা কি বুঝতে পারে না? এটা সরাসরি গোপনীয়তা লঙ্ঘন।’ সামাজিক মাধ্যমে অসংখ্য ব্যবহারকারীও ক্ষোভ প্রকাশ করে মন্তব্য করেছেন—‘ক্যামেরা ধরার আগে ভদ্রতা শেখো’ এবং ‘এভাবে কারও ব্যক্তিগত জীবন ভাঙচুর করা ঠিক নয়।’
বলা হচ্ছে, ক্যাটরিনা কাইফ ও তার স্বামী অভিনেতা ভিকি কৌশল তাঁদের প্রথম সন্তানের অপেক্ষায় আছেন। সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর থেকে ক্যাটরিনা জনসম্মুখে খুব একটা দেখা দিচ্ছেন না। এমন সময়ে জুম টিভি নামের একটি বিনোদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয় তার বারান্দায় তোলা কয়েকটি ছবি, যা মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে পড়ে।
এর আগেও বলিউডে এ ধরনের গোপন ছবি তোলার ঘটনা ঘটেছে। ২০২২ সালে অভিনেত্রী আলিয়া ভাট অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মুম্বাইয়ের নিজের বাড়ি থেকে তোলা কিছু ছবি প্রকাশিত হলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে আলিয়া লিখেছিলেন, ‘আমি যখন জানালা দিয়ে তাকালাম, দেখি পাশের ভবন থেকে আমার দিকে ক্যামেরা তাক করা। এটা শুধু অশোভন নয়, ভয়ংকরও।’ তিনি ওই সময় প্রকাশনাটিকে ট্যাগ করে মুম্বাই পুলিশকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
একইভাবে এবার ক্যাটরিনার ঘটনাও বলিউডে ‘পাপারাজ্জিদের সীমাহীন অনধিকারচর্চা’ নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। তার ভক্ত ও সহকর্মীরা বলছেন, ‘একজন তারকা হলেও তিনি প্রথমত একজন মানুষ। নিজের বাড়িতেও যদি গোপনীয়তা না থাকে, সেটি সমাজের জন্য ভয়াবহ দৃষ্টান্ত।’