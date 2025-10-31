কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ফিলিস্তিনের বিধ্বস্ত গাজা উপত্যকায় 'আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী' মোতায়েনের পরিকল্পনা তৈরি করছে যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সূত্রের বরাত দিয়ে আল অ্যারাবিয়া এ খবর জানিয়েছে।
সৌদি সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদন অনুসারে, গাজায় আন্তর্জাতিক বাহিনীতে আরব এবং বিদেশি উভয় ধরণের সৈন্য থাকবে।
প্রতিবেদনে সামরিক কর্মী পাঠানোর জন্য প্রত্যাশিত নির্দিষ্ট দেশগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়নি। আল অ্যারাবিয়ার সূত্র আরও জানিয়েছে, ফিলিস্তিনি জাতীয় কর্তৃপক্ষের পুলিশ কর্মকর্তাদেরও প্রশিক্ষণের আয়োজন করার পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্র; তারা গাজায় নিরাপত্তা দেবে।
২৯ সেপ্টেম্বর হোয়াইট হাউস গাজার সংঘাত নিরসনের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষিত 'ব্যাপক পরিকল্পনা' উন্মোচন করে। ২০-দফা নথিতে, বিশেষ করে ফিলিস্তিনি অঞ্চলে অস্থায়ী 'বহিরাগত শাসনব্যবস্থা' চালু করা এবং একটি আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী মোতায়েনের কথা বলা হয়।
৯ অক্টোবর ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেন, মিশরে আলোচনার পর ইসরায়েল এবং হামাস শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের বিষয়ে চুক্তিতে পৌঁছেছে। ১০ অক্টোবর থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে।
দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, গাজায় সংঘাতের মীমাংসার অংশ হিসেবে হামাস তাদের অস্ত্র সমর্পণ করবে এবং ইসরায়েলি বাহিনী সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করবে বলে জানানো হয়।