সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাংলাবান্ধা দিয়ে নেপাল গেল ১ হাজার ৪০৭ টন আলু

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪৭

পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে নেপালে রপ্তানি হয়েছে এক হাজার ৪০৭ টন আলু। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এই আলু রপ্তানি হয়। এর মধ্যে এস্টারিক্সসহ প্রায় বেশ কয়েকটি জাতের আলু ছিল বলে জানিয়েছেন বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ কেন্দ্রের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক নুর হাসান।

তিনি বলেন, একদিনে সর্বোচ্চ ৬৭ ট্রাকে করে এই আলু রপ্তানি হয়। আলুগুলো উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বাছাই করে নেপালে রপ্তানি করে বিভিন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

এর আগে, বুধবার (২৯ অক্টোবর) ২৮ ট্রাকে করে ৫৮৮ টন আলু রপ্তানি হয়। এ নিয়ে এ বন্দর দিয়ে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ১০ মাসে ৩৯ হাজার ৩৯ টন আলু রপ্তানি হয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

সারাদেশ পঞ্চগড়

