সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাশিয়ার বুরেভেস্টনিক ক্ষেপণাস্ত্রকে আটকাতে পারবে না গোল্ডেন ডোম: রিপোর্ট

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১৬
ফাইল ছবি। সংগৃহীত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত 'গোল্ডেন ডোম' ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাশিয়ার 'বুরেভেস্টনিক' উচ্চ-নির্ভুল ক্ষেপণাস্ত্রকে বাধা দিতে সক্ষম হবে না। ক্ষেপণাস্ত্রের বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের উদ্ধৃতি দিয়ে এক নিবন্ধে ব্রিটিশ ম্যাগাজিন দ্য স্পেক্টেটর এ দাবি করেছে।

নিবন্ধের লেখক মার্ক গ্যালিওটি বলেছেন, ক্ষেপণাস্ত্রটির 'চুল্লি এটিকে যে কোনো নিয়মিত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়ে বেশি দূরে ভ্রমণ করতে সক্ষম করে। এটি ৫০ মিটার উচ্চতায়ও চলাচল করতে পারে। এর অর্থ হলো, এটিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের গোল্ডেন ডোমসহ অ্যান্টি-ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা দিয়ে বাধা দেওয়া যাবে না।'

এর আগে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, বুরেভেস্টনিক ক্ষেপণাস্ত্রের উপস্থিতি রাশিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্ভাব্য অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আলোচনায় সুবিধা দিতে পারে। কারণ এটি গোল্ডেন ডোম ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা প্রকল্পের জন্য হুমকিস্বরূপ।

গত ২৬ অক্টোবর রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল স্টাফ প্রধান ভ্যালেরি গেরাসিমভ ভ্লাদিমির পুতিনকে জানান, বুরেভেস্তনিক 'সীমাহীন-পাল্লার' ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষার সময় ক্ষেপণাস্ত্রটি প্রায় ১৫ ঘণ্টা বাতাসে ছিল এবং ১৪ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে।

রুশ প্রতিরক্ষা কর্মকর্তার মতে, এটি ক্ষেপণাস্ত্রটির সর্বোচ্চ পাল্লা নয়। ক্ষেপণাস্ত্রটি উড্ডয়নের সময় সমস্ত নির্দিষ্ট উল্লম্ব এবং অনুভূমিক কৌশল দেখিয়েছে - যার ফলে ক্ষেপণাস্ত্র-বিরোধী এবং বিমান-বিরোধী প্রতিরক্ষা এড়াতে উচ্চ-ক্ষমতা ফুটে উঠেছে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া বিশ্ব সংবাদ ক্ষেপণাস্ত্র

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
