হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর লড়াইয়ে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে ৪ পরিবর্তন

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪৪
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন টাইগার অধিনায়ক লিটন দাস।  

টানা দুই ম্যাচ হেরে আগেই সিরিজ হাতছাড়া করেছে বাংলাদেশ। এখন হোয়াইটওয়াশ হওয়ার শঙ্কায় টাইগাররা। এই ম্যাচে বাংলাদেশের একমাত্র লক্ষ্য হোয়াইটওয়াশ এড়ানো।

এই ম্যাচে একাদশে চার পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। বাদ পড়েছেন তাওহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান ও তানজিম হাসান। তাদের জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন নুরুল হাসান সোহান, মেহেদী হাসান, শরীফুল ইসলাম ও পারভেজ হোসেন ইমন।

বাংলাদেশ একাদশ: লিটন দাস, তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, নুরুল হাসান সোহান, জাকের আলী অনিক, তাসকিন আহমেদ, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ ও শরীফুল ইসলাম।

ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টি-টোয়েন্টি ওয়েস্ট ইন্ডিজ লিটন দাস

