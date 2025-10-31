সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি কৃষকদের জলপাই চুরি করছে ইসরায়েলিরা

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪৪
পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে জলপাই চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা। ছবি: সংগৃহীত

অধিকৃত পশ্চিম তীরজুড়ে ফিলিস্তিনিদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে জলপাই চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা। আল জাজিরা জানিয়েছে, আক্রমণ বৃদ্ধির সঙ্গে চলতি জলপাই মৌসুমে স্থানীয় কৃষকরা পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহিংসতার মুখোমুখি হচ্ছে।

প্রতিবেদনে অনুসারে, পর্যবেক্ষকরা অক্টোবরের প্রথম তিন সপ্তাহে ফসল সংগ্রহকারী কৃষকদের ওপর ১২৬টি আক্রমণের ঘটনা রেকর্ড করেছেন। অন্তত ৭০টি এলাকার ৪ হাজারেরও বেশি গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এই ক্ষতি দ্বিগুণ।

পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের জলপাই গাছ কেটে ফেলেছে বসতি স্থাপনকারীরা। ছবি: সংগৃহীত

আল জাজিরা জানায়, গত সপ্তাহেই ১৭ জন ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন। ৬০টি বসতি স্থাপনের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে - যার অর্ধেকেরও বেশি ফসল কাটার সময় ঘটেছিল।

নতুন বসতি স্থাপনকারীদের কারণে ফিলিস্তিনি অঞ্চলটির কৃষকদের বাগানে পৌঁছানোও কঠিন হয়ে পড়েছে। বেশিরভাগ সময় অবাধে কোথাও যাওয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের জলপাই গাছ কেটে ফেলেছে বসতি স্থাপনকারীরা। ছবি: সংগৃহীত

আল জাজিরা জানিয়েছে, আজ শুক্রবারও নাবলুস এবং রামাল্লাহ জেলায় এই ধরণের হামলা হয়েছে। নাবলুসের দক্ষিণে অবস্থিত কারিউত গ্রামে বসতি স্থাপনকারীরা ফিলিস্তিনিদের জমিতে প্রবেশ করে এবং জলপাই চুরি করে। কয়েকদিন আগে তারা একই গ্রামের শত শত প্রাচীন জলপাই গাছ ধ্বংস করে।

একই দিন রামাল্লাহর উত্তরে সিনজিলে ইসরায়েলি বাহিনীর সমর্থিত বসতি স্থাপনকারীরা বন্দুকের মুখে কৃষকদের তাড়িয়ে দেয় এবং বেশ কয়েকজনকে আটক করে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ ইসরায়েল ফিলিস্তিন হামলা মধ্যপ্রাচ্য সংকট পশ্চিম তীর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাজা যুদ্ধবিরতিতে অটল থাকার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হামাস: এরদোয়ান

সুদানের আল-ফাশারে গণহত্যার তদন্ত করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

নেপালের হিমালয়ে তুষারধসে তিন পর্বতারোহীর মৃত্যু, নিখোঁজ ৮

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা নয়: খামেনি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সুদানের সংঘাতে আরব আমিরাত ও ইসরায়েল গভীরভাবে জড়িত: বিশ্লেষক

বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আফগানিস্তান কেন এতো ভূমিকম্পপ্রবণ

সীমান্তে ভারী অস্ত্র ও মাইন অপসারণ শুরু করেছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

একদিন বাদেই নিউ ইয়র্কে মেয়র নির্বাচন, নাটকীয়ভাবে এগিয়ে মামদানি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng