সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যারা সংস্কারের বিপক্ষে, তাদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে: হাসনাত আবদুল্লাহ

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২০

‘সংস্কারের পক্ষে যারা থাকবে, তাদের সঙ্গে হৃদ্যতা বাড়বে, আর যারা সংস্কারের বিপক্ষে—তাদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে,’ বলেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পিরোজপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এনসিপির জেলা সমন্বয় সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন,

‘আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগবিহীন বাংলাদেশ রয়েছে। তাদের সঙ্গে সমঝোতার প্রশ্নই অবান্তর।’

বিএনপি ও জামায়াতের সঙ্গে কোনো দূরত্ব তৈরি হয়েছে কি না—এমন প্রশ্নে তিনি না সূচক জবাব দেন।

হাসনাত আবদুল্লাহ বর্তমানে বরিশাল বিভাগে তিন দিনের সাংগঠনিক সফরে রয়েছেন। সফরের প্রথম দিনে তিনি পিরোজপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জেলা সমন্বয় সভায় অংশ নেন।

সভায় এনসিপিকে আরও শক্তিশালী ও সংগঠিত করার কৌশল, সাংগঠনিক পরিকল্পনা এবং জেলা কমিটি গঠনের বিষয়ে আলোচনা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন এনসিপির বরিশাল বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম শাহিন, বরিশাল জেলার প্রধান সমন্বয়কারী আবুসাঈদ মুসা, এবং পিরোজপুর জেলার প্রধান সমন্বয়কারী মশিউর রহমান।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

বিএনপি রাজনীতি জামায়াতে ইসলামী হাসনাত আব্দুল্লাহ এনসিপি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সরকারের ভেতরে একটা অংশ নির্বাচন বানচালের পাঁয়তারা করছে: আখতার

বিএনপির মনোনয়ন তালিকায় নাম নেই দুদু, আলাল ও সালামের

প্রাথমিক ঘোষণায় যেসব আসনে প্রার্থী দেয়নি বিএনপি

কোনো দলের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে ঐকমত্য হলে জোট হতে পারে: সারজিস আলম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত তরুণদের এনসিপিতে স্বাগত জানালেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

চট্টগ্রাম-৭ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী হুম্মাম কাদের

কুমিল্লার ১১টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা

২৩৭ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় নেই রুহুল কবির রিজভী

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng