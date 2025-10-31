যারা সংস্কারের বিপক্ষে, তাদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে: হাসনাত আবদুল্লাহ

‘সংস্কারের পক্ষে যারা থাকবে, তাদের সঙ্গে হৃদ্যতা বাড়বে, আর যারা সংস্কারের বিপক্ষে—তাদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে,’ বলেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পিরোজপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এনসিপির জেলা সমন্বয় সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন।
আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন,
‘আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগবিহীন বাংলাদেশ রয়েছে। তাদের সঙ্গে সমঝোতার প্রশ্নই অবান্তর।’
বিএনপি ও জামায়াতের সঙ্গে কোনো দূরত্ব তৈরি হয়েছে কি না—এমন প্রশ্নে তিনি না সূচক জবাব দেন।
হাসনাত আবদুল্লাহ বর্তমানে বরিশাল বিভাগে তিন দিনের সাংগঠনিক সফরে রয়েছেন। সফরের প্রথম দিনে তিনি পিরোজপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জেলা সমন্বয় সভায় অংশ নেন।
সভায় এনসিপিকে আরও শক্তিশালী ও সংগঠিত করার কৌশল, সাংগঠনিক পরিকল্পনা এবং জেলা কমিটি গঠনের বিষয়ে আলোচনা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন এনসিপির বরিশাল বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম শাহিন, বরিশাল জেলার প্রধান সমন্বয়কারী আবুসাঈদ মুসা, এবং পিরোজপুর জেলার প্রধান সমন্বয়কারী মশিউর রহমান।