পাপুয়া নিউ গিনির একটি গ্রামে আকস্মিক ভূমিধসে ২০ জনের মৃত্যু

পাপুয়া নিউ গিনির এনগা প্রদেশের একটি গ্রামে আকস্মিক ভূমিধসে কমপক্ষে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও অনেকে মাটির নিচে আটকা পড়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
শুক্রবার (২১ অক্টোবর) পাপুয়া নিউ গিনির জাতীয় সম্প্রচার কর্পোরেশন জানিয়েছে, ওয়াপেনমান্ডা জেলার মিনাম্ব উপত্যকার ছোট্ট কুকাস গ্রামে এই ভূমিধস ঘটে।
মিনাম্ব ভ্যালি পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান লাসরো মোলা পাঙ্গা বলেন, স্থানীয় গ্রামবাসীরা জরুরি উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত ঘটনাস্থল থেকে ২০টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। জীবিতদের জন্য অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে।
তিনি বলেন, 'এই ভূমিধসে মোট কতজন নিহত হয়েছে, তা আমরা বর্তমানে জানি না। আমরা সকলের মাথা গণনা করার পরেও সংখ্যাটি আরও বাড়তে পারে।'
প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের মে মাসে এনগা প্রদেশের মুলিটাকা এলাকায় একটি বড় ভূমিধসে কমপক্ষে ৬৭০ জনের মৃত্যু হয়েছিল।