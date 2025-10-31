সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৪০ বল হাতে রেখে ভারতকে হারালো অস্ট্রেলিয়া

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪৭
প্রথম ম্যাচে ভেসে যায় বৃষ্টিতে। দ্বিতীয় ম্যাচ মাঠে গড়িয়েছে। আর সেই ম্যাচে ভারতকে হেসেখেলে হারিয়েছে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া। ৪০ বল হাতে রেখে দাপুটে জয় পায় অজিরা। এই জয়ে সিরিজে ১-০ তে এগিয়ে গেলো স্বাগতিকরা।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টস জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠান অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ। ব্যাট করতে অস্ট্রেলিয়ার পেসার তোপে শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে ভারত। দলীয় ৫০ রানের আগেই ৫ ব্যাটারকে হারায় তারা। 

তবে একপ্রান্ত আগলে রাখেন অভিষেক শর্মা। হার্ষিত রানাকে সঙ্গে নিয়ে ৫৬ রানের জুটি গড়েন এই ভারতীয় অপেনার। ৩৩ বলে ৩৫ রান করে সাজঘপ্রে ফিরে যান হার্ষিত। তবে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ফিফটি তুলে নেন অভিষেক।

এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ১৮ ওভার ৪ বলে ১২৫ রানে অলআউট হয় ভারত। ৩৭ বলে ৬৮ রান করেন অভিষেক। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে জস হ্যাজেলউড নেন ৩টি উইকেট। এছাড়া জ্যাভিয়ের বার্টলেট ও নাথান এলিস নেন ২টি করে উইকেট। 

জবাবে ব্যাট করতে নেমে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে অস্ট্রেলিয়াকে উড়ন্ত শুরু এনে দেন দুই ওপেনার ট্রাভিস হেড ও মিচেল মার্শ। ৪ ওভার ৩ বলে স্কোরবোর্ডে ৫১ রান যোগ করেন তারা। ১৫ বলে ২৮ রান করে আউট হন হেড।

এরপর ৩৭ রানের ভেতর ৫ উইকেট হারালেও জয়ের পথে খুব একটা কাঁপেনি অস্ট্রেলিয়া। ১৩ ওভার ২ বলেই জয়ের দেখা পায় অজিরা। ওপেনিংয়ে নেমে ২৬ বলে ২ চার ও ৪ ছয়ে সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন অধিনায়ক মার্শ। ভারতের হয়ে দুটি করে উইকেট নেন জসপ্রীত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ যাদব। 

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি ভারত ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল

