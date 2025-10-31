সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

১০ ব্যাংক ও ১ আর্থিক প্রতিষ্ঠান নেবে ১৮৮০ অফিসার, আবেদন ফি ২০০

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৯
ছবি: সংগৃহীত

চাকরিপ্রত্যাশীদের জন্য মিলল বড় সুখবর। বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীন ১০টি ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১ হাজার ৮৮০টি অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। সব থেকে বেশি পদ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে। প্রতিষ্ঠানটি ১ হাজার ২৮৯টি পদে লোকবল নেবে। আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এই পদগুলোতে আবেদন করা যাবে।

যেসব ব্যাংকে নিয়োগ দেওয়া হবে

সোনালী ব্যাংক পিএলসি ২২৬টি, রূপালী ব্যাংক পিএলসি ৩০টি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি ১৩৯টি, বেসিক ব্যাংক পিএলসি: ৫০টি, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১ হাজার ২৮৯টি, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৪৮টি, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স করপোরেশন ২০টি, কর্মসংস্থান ব্যাংক ৮টি, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ৩৩টি, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ২০টি, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ১৭টি।

বেতন-ভাতা

জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী, ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ স্কেল এবং তৎসহ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় অন্যান্য সুবিধা।

বয়সসীমা

সর্বনিম্ন ২১ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

১. স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা চার বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি থাকতে হবে

২. মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট/সমমান এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের পরীক্ষাগুলো ন্যূনতম একটিতে প্রথম বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে। গ্রেডিং পদ্ধতির ফলাফলের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

৩. কোনো পর্যায়েই তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইট-এ নির্ধারিত ছক পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। এর আগে নিবন্ধনকৃত প্রার্থী বিদ্যমান সিভি ব্যবহার করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন দাখিলের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

আবেদনের শেষ সময়- ৩০ নভেম্বর-২০২৫

 
ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

চাকরির খবর

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

