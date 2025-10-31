সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আজ থেকে নাক গলান শুরু করবো: বুলবুল

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৭
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ছবি: সংগৃহীত

টানা দুই ম্যাচ হেরে আগেই সিরিজ হাতছাড়া করেছে বাংলাদেশ। এখন হোয়াইটওয়াশ হওয়ার শঙ্কায় টাইগাররা। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে স্বাগতিকরা। এমন পরিস্থিতিতে দলে ‘নাক গলান’ ছাড়া আর উপায় দেখছেন না বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। 

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১৫০ রান তাড়া করেও জিততে পারেনি বাংলাদেশ। এর আগে এশিয়া কাপে ফাইনালে খেলার সম্ভাবনা ছিল টাইগারদের সামনে। পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৩৫ রান তাড়া করতে পারলেই ফাইনালে চলে যেত দল। কিন্তু সে সুযোগটা নিতে পারেনি বাংলাদেশ।

দলের এমন বাজে পারফরম্যান্স দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বিসিবি প্রধান। সম্প্রতি একটি পত্রিকাকে তিনি বলেছেন, ‘আমরা বুঝি ১৫০ রানও তাড়া করতে পারি না!’ 

বুলবুল আরও বলেন, ‘টি-টোয়েন্টি সিরিজের একটা ম্যাচ বাকি আছে। এখনই কিছু করবো না। তবে আয়ারল্যান্ড সিরিজ থেকে নতুন কিছু দেখবেন— আমি তখন দলের খুব কাছাকাছি থাকবো।’

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভারতকে ‘স্বস্তি’ দিয়ে অস্ট্রেলিয়া দল ছাড়লেন হেড

১৫ দিনের ছুটিতে আফিফ

এবারের বিপিএলে দল পাচ্ছে না নোয়াখালী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভারতে গেইলদের পারিশ্রমিক, হোটেল বিল না দিয়েই পালালেন লিগের আয়োজকেরা

বিসিবি পরিচালক হলেন রুবাবা দৌলা

২৯৮ রানে থামল ভারত, জিততে রেকর্ড গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সিরিজে সমতা আনলো ভারত 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng