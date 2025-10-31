আজ থেকে নাক গলান শুরু করবো: বুলবুল

টানা দুই ম্যাচ হেরে আগেই সিরিজ হাতছাড়া করেছে বাংলাদেশ। এখন হোয়াইটওয়াশ হওয়ার শঙ্কায় টাইগাররা। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে স্বাগতিকরা। এমন পরিস্থিতিতে দলে ‘নাক গলান’ ছাড়া আর উপায় দেখছেন না বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১৫০ রান তাড়া করেও জিততে পারেনি বাংলাদেশ। এর আগে এশিয়া কাপে ফাইনালে খেলার সম্ভাবনা ছিল টাইগারদের সামনে। পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৩৫ রান তাড়া করতে পারলেই ফাইনালে চলে যেত দল। কিন্তু সে সুযোগটা নিতে পারেনি বাংলাদেশ।
দলের এমন বাজে পারফরম্যান্স দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বিসিবি প্রধান। সম্প্রতি একটি পত্রিকাকে তিনি বলেছেন, ‘আমরা বুঝি ১৫০ রানও তাড়া করতে পারি না!’
বুলবুল আরও বলেন, ‘টি-টোয়েন্টি সিরিজের একটা ম্যাচ বাকি আছে। এখনই কিছু করবো না। তবে আয়ারল্যান্ড সিরিজ থেকে নতুন কিছু দেখবেন— আমি তখন দলের খুব কাছাকাছি থাকবো।’