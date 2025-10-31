রাজধানীর মোহাম্মদপুরে চলন্ত বাসে নারীকে পোশাক নিয়ে হেনস্তা করার ঘটনায় নাজিম উদ্দিন (৪৫) নামের হেলপারকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। ওই হেলপার রমজান পরিবহণের বাসে কাজ করতেন।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) র্যাব-৪ এর অপারেশন অফিসার মেজর মোহাম্মদ আবরার ফয়সাল সাদি গণমাধ্যমকে জানান, গতকাল (৩০ অক্টোবর) মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে নাজিম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে র্যাব-৪ এর একটি দল। পরে তাকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
নারীকে হেনস্তার ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি র্যাবের নজরে আসে। ভিডিওতে নাজিম উদ্দিনকে দেখা গেছে এক নারীকে মারতে।
মোহাম্মদপুর থানার ওসি কাজী রফিক জানান, নাজিম উদ্দিনকে আদালতে হাজির করে ৭ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে।
ধারণা করা হচ্ছে ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৯ অক্টোবর। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, বাসে ওই হেলপার এক নারীর সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং তার গায়ে হাত তোলেন। সে সময় অন্য যাত্রীদের বাধা দিতে দেখা যায়নি।
হেনস্তার শিকার হওয়া ওই নারীর নাম সিদরাতুল মুনতাহা রহমান তীব্র। তিনি শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) ফেসবুকে এক ভিডিওবার্তা দিয়ে নিজের পরিচয় নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ভিডিওটি করছি যেন আমার সঙ্গে কিছু হলে সবাই জানতে পারেন। সিদরাতুল মুনতাহা এও জানান, প্রশাসন তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি।