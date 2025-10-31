সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

তানজিদ তামিমের ৮৯, পুরো বাংলাদেশের ১৫১

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ২০:০৯
ছবি: সংগৃহীত

আগের ম্যাচে দলের বাকি ব্যাটাররা ব্যর্থ হলেও ফিফটি করেছিলেন তানজিদ হাসান তামিম। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে একাই লড়েছেন এই টাইগার ওপেনার। ১১ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেছেন তিনি। তানজিদ তামিমের ব্যাটে ভর করে ১৫১ রানের মাঝারি পুঁজি পেয়েছে বাংলাদেশ।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন অধিনায়ক লিটন দাস। ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই জোড়া উইকেট হারায় বাংলাদেশ। 

পারভেন হোসেন ইমন ১০ বলে ৯ ও লিটন ৯ বলে ৬ রান করে সাজঘরে ফিরে যান। এরপর ক্রিজে আসা সাইফ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে শুরুর ধাক্কা সামাল দেন তানজিদ তামিম। ৬৩ রানের জুটি গড়েন তারা।

তবে দলীয় ১০৭ রানে ২২ বলে ২৩ রান করে আউট হন সাইফ। এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে বাংলাদেশ। তবে একপ্রান্ত আগলে রেখে ক্যারিয়ারের দশম ফিফটি তুলে নেন তানজিদ তামিম।

অন্য ব্যাটারদের আসা-যাওয়ার মাঝে একাই লড়াই চালিয়ে যান তানজিদ তামিম। আউট হওয়ার আগে ৬২ বলে ৮৯ রান করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ১৫১ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে রোমারিও শেফার্ড হ্যাটট্রিকসহ নেন ৩টি উইকেট।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টি-টোয়েন্টি ওয়েস্ট ইন্ডিজ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভারতকে ‘স্বস্তি’ দিয়ে অস্ট্রেলিয়া দল ছাড়লেন হেড

১৫ দিনের ছুটিতে আফিফ

এবারের বিপিএলে দল পাচ্ছে না নোয়াখালী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভারতে গেইলদের পারিশ্রমিক, হোটেল বিল না দিয়েই পালালেন লিগের আয়োজকেরা

বিসিবি পরিচালক হলেন রুবাবা দৌলা

২৯৮ রানে থামল ভারত, জিততে রেকর্ড গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সিরিজে সমতা আনলো ভারত 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng