সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চীনের শি জিনপিংয়ের বৈঠক

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ২০:১১
জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী সানে তাকাইচি ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। ছবি: সংগৃহীত

জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী সানে তাকাইচির সঙ্গে বৈঠক করেছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। বৈঠকে উভয়ই গঠনমূলক এবং স্থিতিশীল সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে সম্মত হয়েছেন।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দক্ষিণ কোরিয়ায় দুই দিনের এশিয়া-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকের পর তাকাইচি বলেন, আমরা জাপান ও চীনের মধ্যে কৌশলগত এবং পারস্পরিকভাবে উপকারী সম্পর্ক গড়ে তোলার বিস্তৃত নীতি পুনর্ব্যক্ত করেছি।

তিনি আরও বলেন, 'আমি আমার উদ্বেগের কথাও জানিয়েছি; সেই সঙ্গে এমন ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরেছি- যেখানে আমরা সহযোগিতা করতে পারি। আমি চাই এই বৈঠকটি জাপান এবং চীনের জন্য একটি সূচনা বিন্দু হিসেবে কাজ করুক।'

এদিকে বৈঠকের শুরুতে শি জানান, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সঠিক পথে রাখতে তিনি তাকাইচির সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে প্রস্তুত।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

এশিয়া চীন প্রধানমন্ত্রী জাপান প্রেসিডেন্ট

