রেকর্ড গড়ে হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ তানজিদ তামিমের 

আগের ম্যাচে দলের বাকি ব্যাটাররা ব্যর্থ হলেও ফিফটি করেছিলেন তানজিদ হাসান তামিম। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে একাই লড়েছেন এই টাইগার ওপেনার। ১১ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেছেন তিনি। তবে তার আগেই ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত এই সংস্করণে রেকর্ড গড়ে হাজারতম রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার।
৯৬৭ রান নিয়ে ক্যারিবীয়ানদের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ব্যাট করতে নামেন তানজিদ তামিম। ইনিংসের দশম ওভারের চতুর্থ বলে চার মেরে বাংলাদেশের ব্যাটারদের মধ্যে দ্রুততম এক হাজার রানের মাইলফলকে পৌঁছান তিনি। আউট হওয়ার আগে ৬২ বলে ৮৯ রান করেছেন এই ওপেনার।
হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করতে তানজিদ তামিমের লেগেছে ৪২ ইনিংস। আগের রেকর্ডটি ছিল তাওহীদ হৃদয়ের দখলে। টি–টোয়েন্টিতে এক হাজার রান করতে ৪৫ ইনিংস ব্যাট করেছিলেন তিনি।
টি–টোয়েন্টিতে দ্রুততম এক হাজার রান করা বাংলাদেশি ব্যাটারদের তালিকার তিনে আছেন তামিম ইকবাল। ৪৯ ইনিংস ব্যাট করেছেন সাবেক অধিনায়ক। চারে থাকা লিটন দাসের লেগেছে ৫১ ইনিংস। সমান ইনিংস ব্যাট করে এই সংস্করণে এক হাজার রানের দেখা পান সাকিব আল হাসান।