সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিরোধী দলের দাবি

তানজানিয়ায় নির্বাচন ঘিরে তিন দিনের বিক্ষোভে প্রায় ৭০০ জন নিহত

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৩
ফাইল ছবি। সংগৃহীত

তানজানিয়ায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তিন দিনের বিক্ষোভে প্রায় ৭০০ জন নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে দেশটির প্রধান বিরোধী দল চাদেমা। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দেশটির অর্থনৈতিক রাজধানী দারুস সালামের কেন্দ্রস্থল থেকে দলের মুখপাত্র এ কথা বলেন।

মুখপাত্র জন কিটোকা বলেন, নিহতের সংখ্যা দারুস সালামে ৩৫০ জন ও মওয়ানজায় ২০০ এরও বেশি। দেশের অন্যান্য জায়গার হিসেব করলে মোট নিহতের সংখ্যা প্রায় ৭০০ জন।

একটি নিরাপত্তা সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে, তারাও একই সংখ্যার নিহতের খবর শুনেছে। এই তথ্য তানজানিয়ার সেনাবাহিনীর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, তারা অন্তত ১০০ জন নিহত হওয়ার সুস্পষ্ট তথ্য পেয়েছে।

কিটোকা জানিয়েছেন, চাদেমার পক্ষ থেকে যে মৃত্যুর সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে, তা দলের সদস্যদের একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। তারা হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র গিয়ে মরদেহ গণনা করেছে।

একাধিক হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে সংবাদমাধ্যমগুলো যোগাযোগ করলেও তারা ভয়ে কথা বলেনি।

মুখপাত্র কিটোকা বলেন, সরকারের প্রতি আমাদের বার্তা হলো- আমাদের বিক্ষোভকারীদের হত্যা বন্ধ করুন। পুলিশি নির্যাতন বন্ধ করুন। জনগণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখান। এটাই হলো নির্বাচনী ন্যায়বিচার।

তিনি আরও বলেন, আসলে কোনো নির্বাচনই হয়নি। আমাদের একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রয়োজন, যা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পথ সুগম করবে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

নিহত রাজনীতি বিশ্ব সংবাদ আফ্রিকা নির্বাচনি সহিংসতা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সুদানের আল-ফাশারে গণহত্যার তদন্ত করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

নেপালের হিমালয়ে তুষারধসে তিন পর্বতারোহীর মৃত্যু, নিখোঁজ ৮

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা নয়: খামেনি

সুদানের সংঘাতে আরব আমিরাত ও ইসরায়েল গভীরভাবে জড়িত: বিশ্লেষক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আফগানিস্তান কেন এতো ভূমিকম্পপ্রবণ

সীমান্তে ভারী অস্ত্র ও মাইন অপসারণ শুরু করেছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

একদিন বাদেই নিউ ইয়র্কে মেয়র নির্বাচন, নাটকীয়ভাবে এগিয়ে মামদানি

ভেনেজুয়েলার কাছে দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত নৌঘাঁটি সংস্কার করছে যুক্তরাষ্ট্র

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng