সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

স্ট্রেচারে মাঠ ছাড়লেন সোহান

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০৭
ছবি: সংগৃহীত

তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের দেওয়া ১৫২ রানের টার্গেটে ব্যাট করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ফিল্ডিং করার সময় চোট পেয়েছেন নুরুল হাসান সোহান। শেষ পর্যন্ত স্ট্রেচারে করে মাঠ ছেড়েছেন তিনি।

১৫২ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে ৩ উইকেট হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পানি পানের বিরতি শেষে ১১তম ওভারের এক বল পরই মাটিতে শুয়ে পড়েন সোহান। এমনিতে উইকেটরক্ষক হলেও এই ম্যাচে গ্লাভস হাতে আছেন লিটন দাস। 

ফিল্ডিং করার সময় হঠাৎ মাটিতে শুয়ে ব্যথায় কাতরাতে থাকেন সোহান। মনে হচ্ছিল, পায়ে টান পড়েছে, ভর করে দাঁড়াতে পারছেন না। পরে স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়েন তিনি। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৪ ওভার শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে ১২৮ রান সংগ্রহ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।   

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টি-টোয়েন্টি ওয়েস্ট ইন্ডিজ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভারতকে ‘স্বস্তি’ দিয়ে অস্ট্রেলিয়া দল ছাড়লেন হেড

১৫ দিনের ছুটিতে আফিফ

এবারের বিপিএলে দল পাচ্ছে না নোয়াখালী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভারতে গেইলদের পারিশ্রমিক, হোটেল বিল না দিয়েই পালালেন লিগের আয়োজকেরা

বিসিবি পরিচালক হলেন রুবাবা দৌলা

২৯৮ রানে থামল ভারত, জিততে রেকর্ড গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সিরিজে সমতা আনলো ভারত 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng