স্ট্রেচারে মাঠ ছাড়লেন সোহান

তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের দেওয়া ১৫২ রানের টার্গেটে ব্যাট করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ফিল্ডিং করার সময় চোট পেয়েছেন নুরুল হাসান সোহান। শেষ পর্যন্ত স্ট্রেচারে করে মাঠ ছেড়েছেন তিনি।
১৫২ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে ৩ উইকেট হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পানি পানের বিরতি শেষে ১১তম ওভারের এক বল পরই মাটিতে শুয়ে পড়েন সোহান। এমনিতে উইকেটরক্ষক হলেও এই ম্যাচে গ্লাভস হাতে আছেন লিটন দাস।
ফিল্ডিং করার সময় হঠাৎ মাটিতে শুয়ে ব্যথায় কাতরাতে থাকেন সোহান। মনে হচ্ছিল, পায়ে টান পড়েছে, ভর করে দাঁড়াতে পারছেন না। পরে স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়েন তিনি। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৪ ওভার শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে ১২৮ রান সংগ্রহ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।