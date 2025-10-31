সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা পেলো বাংলাদেশ 

আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৭
ছবি: সংগৃহীত

টানা দুই ম্যাচ হেরে আগেই সিরিজ হাতছাড়া করে বাংলাদেশ। শঙ্কা ছিল হোয়াইটওয়াশের। সেই শঙ্কাই সত্যি হয়েছে। সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে লিটন দাসের দল। এই হারে ক্যারিবীয়ানদের কাছে ৩-০ তে ধবলধোলাই হলো স্বাগতিকরা।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন অধিনায়ক লিটন দাস। এই আবারও ব্যর্থ হয় বাংলাদেশের টপ অর্ডার। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম। ব্যাট হাতে একাই লড়াই করেন তিনি।

১১ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেন তানজিদ তামিম। তার ব্যাটে ভর করে ২০ ওভারে ১৫১ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। ৬২ বলে ৮৯ রান করেন তানজিদ তামিম। এছাড়া ২২ বলে ২৩ রান করে করেন সাইফ হাসান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে রোমারিও শেফার্ড হ্যাটট্রিকসহ নেন ৩টি উইকেট।

১৫২ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজের। দলীয় ৫২ রানের মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে ক্যারিবীয়ানরা। অ্যালিক অ্যাথানজে ১, ব্রান্ডন কিং ৮ ও আমির জঙ্গু ৩৪ রান করে সাজঘরে ফিরে যান।

এরপর আকিম অগাস্টকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশের বোলারদের অপর চড়াও হন রস্টন চেজ। ৯১ রানের জুটি গড়েন তারা। দুজনেই দেখা পান ফিফটির। 

শেষ দিকে উইকেট হারালেও ১৯ বল হাতে রেখে জয় পায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চেজ ২৯ বলে ৫০ ও অগাস্ট ২৫ বলে ৫০ রান করে আউট হন। বাংলাদেশের পক্ষে রিশাদ হোসেন নেন সর্বোচ্চ ৩টি উইকেট।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টি-টোয়েন্টি ওয়েস্ট ইন্ডিজ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভারতকে ‘স্বস্তি’ দিয়ে অস্ট্রেলিয়া দল ছাড়লেন হেড

১৫ দিনের ছুটিতে আফিফ

এবারের বিপিএলে দল পাচ্ছে না নোয়াখালী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভারতে গেইলদের পারিশ্রমিক, হোটেল বিল না দিয়েই পালালেন লিগের আয়োজকেরা

বিসিবি পরিচালক হলেন রুবাবা দৌলা

২৯৮ রানে থামল ভারত, জিততে রেকর্ড গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সিরিজে সমতা আনলো ভারত 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng