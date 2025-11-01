আজ থেকে শুরু ধারাবাহিক নাটক ‘মহল্লা’

আজ রাত ৮.৪০ মিনিট থেকে বৈশাখী টিভিতে শুরু হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক 'মহল্লা'। এই প্রথম কোন ধারাবাহিকে অভিনয় করছেন চিত্রনায়িকা আইরিন সুলতানা। পুরান ঢাকার কাহিনী নিয়ে ধারাবাহিকটি নির্মাণ করেছেন ফরিদুল হাসান। রচনা করেছেন বিদ্যুৎ রায়।
এতে আরো অভিনয় করেছেন যাহের আলভী, তন্ময় সোহেল, তিথি ইফতি, আব্দুল্লা রানা, রেশমী আহমেদ, সাবা সুস্মিতা, সিয়াম মৃধা, অন্যান্য ইসলাম, সামিহা, রকি খান, সাইকা আহমেদ, মুকিত জাকারিয়া, আশরাফুল আলম সোহাগ, আযান, মাসুদ মহিউদ্দিন, শহীদ উন নবী, জাবেদ গাজী, সাগর রহমান, মারশাল, সিয়াম, নাসির, রাহি, আয়েশা নাফিজা, অনুভব, মেহেজাবিন, উপমা আহমেদসহ আরো অনেকে। নাটকটি সপ্তাহে তিন দিন শনি, রবি ও সোমবার রাত ৮.৪০ মিনিটে প্রচার হবে।
নাটকের কাহিনী হলো-পুরান ঢাকার কোনো এক মহল্লায় ঠুনকো এক ঘটনাকে
কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জড়ায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মাসুম ও বাবু। প্রচণ্ড বাকবিতন্ডায় জড়ালেও গায়ে হাত তোলার সাহস দেখায় না দুজনের কেউ। মাসুমকে 'মুরগী মাসুম' এবং বাবুকে 'বদনা বাবু' নাম ধরে ডাকা হয় আড়ালে। মাসুমের বিশ্বস্ত সহযোগী 'দুম্বা নাসির' এবং বাবুর বিশ্বস্ত সহযোগী 'উগান্ডা মানিক'।
মহল্লায় আলাদা আলাদা পাশে মাসুম ও বাবু আড্ডা দেয়। সাবেক কাউন্সিলর বিজলীর দুই মেয়ে আদুরী ও ময়নাকে ভালবাসে মাসুম ও বাবু। মাসুম ভালবাসে বড় বোন আদুরীকে, কিন্তু আদুরী ধরা দিতে চায় না। তবে ভালবাসার ইঙ্গিত দিয়েই মাসুমের রাতের ঘুম হারাম করে দেয়। অপরদিকে বাবু ভালবাসে ছোট বোন ময়নাকে। ময়নাও প্রস্তুত ভালবাসার জন্য। কিন্তু বড় বোন ও মায়ের নজরদারিতে সে সুযোগ হয়ে ওঠে না। এভাবে গল্প এগিয়ে চলে।