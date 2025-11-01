সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

স্বর্ণের গয়না চুরির দায়ে গ্রেপ্তার অভিনেত্রী

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:৫৩
অভিনেত্রী রূপা দত্ত। ছবি: সংগৃহীত

টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রূপা দত্তকে স্বর্ণের গয়না চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ।

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ভারতের ব্রেবন রোড এলাকা থেকে অভিনেত্রীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

রূপার বিরুদ্ধে অভিযোগ, গত ১৫ অক্টোবর কলকাতার পোস্তা থানা এলাকায় আদি বাঁশতলা লেনে একটি দোকানে নারী ক্রেতার ব্যাগ থেকে স্বর্ণের বেশ কিছু মূল্যবান জিনিস চুরি করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নামলে দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে।
 
ভুক্তভোগী নারীর দাবি, তার ব্যাগে ২০ গ্রামের স্বর্ণের মঙ্গলসূত্র, ২১ গ্রামের স্বর্ণের নেকলেস লকেট, ১৩ গ্রাম এবং ৯ গ্রামে তৈরি দুটি স্বর্ণের ব্রেসলেটসহ নগদ ৪ হাজার টাকা ছিল।
 
অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিনেত্রী রূপার বাড়িতে পৌঁছায় এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সব অভিযোগ অস্বীকার করলে পুলিশ রূপার বাড়িতে তল্লাসি চালায় এবং সব স্বর্ণের গয়না (৬২.৯৫ গ্রাম) উদ্ধার করে।
 
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রূপাকে আদালতে হাজির করা হলে জানা যায়, একসময় বিনোদন জগতে টিভি সিরিয়াল ও সিনেমায় কাজ করলেও এখন অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত নেই তিনি। সংসার চালাতে তাই কয়েক বছর ধরেই এ পথ বেছে নিয়েছেন।

জানা যায়, অভিনেত্রী রূপা দত্ত এবারই প্রথম গ্রেপ্তার হননি। 

এর আগে ২০২২ সালে পকেটমারির অভিযোগে কলকাতা বইমেলা থেকে একবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাকে। বইমেলায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে তল্লাশি চালালে তার কাছে পায় একাধিক মানিব্যাগ ও নগদ ৭৫ হাজার টাকা। পুলিশ এর কারণ জানতে চাইলে কোনো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি অভিনেত্রী।

টালিউডে অভিনয়ের পাশাপাশি এক সময় হিন্দি সিরিয়ালে অভিনয় করেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন অভিনেত্রী রূপা দত্ত। 

তবে কাজের পরিবেশ না থাকার অভিযোগ করে ২০২০ সালে বলিউড পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপের বিরুদ্ধে ‘অশ্লীল বার্তা’ পাঠানোর অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন তিনি। 

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

অভিনেত্রী গ্রেপ্তার টালিউড চুরি স্বর্ণালংকার

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

