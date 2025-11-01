ট্রাম্পের ঘোষণা: কানাডার সঙ্গে নতুন করে বাণিজ্য আলোচনায় বসবে না যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, কানাডার একটি রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের কারণে দুই দেশের মধ্যে নতুন করে বাণিজ্য আলোচনা আর শুরু হবে না। বিজ্ঞাপনে সাবেক প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানের বক্তব্য ব্যবহার করা হয়েছিল, যা ট্রাম্পের মতে ‘ভুয়া’ এবং বিভ্রান্তিকর।
শনিবার (১ নভেম্বর) আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবার ট্রাম্প বলেন, ‘আমি তাকে অনেক পছন্দ করি, কিন্তু তারা যা করেছে, তা ভুল। ওই বিজ্ঞাপনটি ভুয়া ছিল বলে তিনি ক্ষমা চেয়েছেন।’ কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ওই বিজ্ঞাপনের জন্য ট্রাম্পের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তবে কার্নির দপ্তর তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি।
গত সপ্তাহে ট্রাম্প অন্টারিও প্রদেশ সরকারের বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে কানাডার সঙ্গে চলমান বাণিজ্য আলোচনাটি বাতিল করেন। পাশাপাশি কানাডার পণ্যে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন তিনি।
অন্টারিওর বিজ্ঞাপনে রিপাবলিকান নেতা রিগানকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, বিদেশি পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ বাণিজ্যযুদ্ধ সৃষ্টি করে এবং কর্মসংস্থান নষ্ট করে। বিজ্ঞাপনটি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে প্রচারিত হয়। আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অন্টারিও প্রিমিয়ার ডগ ফোর্ডের টিম রিগানের ভাষণের কিছু অংশ কেটে এক মিনিটের বিজ্ঞাপন তৈরি করেছিলেন, যদিও ব্যবহৃত সব বাক্য রিগানের মূল বক্তব্য থেকে নেওয়া। বিতর্কের পর ফোর্ড বিজ্ঞাপন প্রচার স্থগিত করেন যাতে আলোচনাগুলো এগোতে পারে।
প্রসঙ্গত, ঐতিহাসিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রই কানাডার সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। কানাডার মোট রপ্তানির প্রায় ৭৫ শতাংশই যুক্তরাষ্ট্রে যায়। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন শুল্ক নীতির কারণে দুই দেশের বাণিজ্যে বড় ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে।